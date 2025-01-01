Telefon Alacaklar Dikkat! Ödeyeceğiniz Rakam Telefon Paranızı Sollayabilir
Türkiye'de yurtdışından getirilen telefonların kullanımı için uygulanan IMEI kayıt ücreti, son yıllarda büyük bir artış gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılında 31 bin 692 TL olarak belirlenen bu ücret, 2025 yılı itibarıyla %43’lük artışla 45 bin 614,20 TL’ye ulaştı. Bu rakam, Türkiye’de satılan birçok telefonun fiyatını geride bıraktı.
YILLAR İÇİNDE REKOR ARTIŞ
IMEI kayıt ücretlerindeki değişim, yıllar itibarıyla büyük bir ivme kazandı:
2015: 131 TL
2016: 138 TL
2017: 149 TL
2018: 500 TL (Büyük artış)
2019: 1.500 TL
2020: 1.838 TL
2021: 2.006 TL
2022: 2.738 TL
2023: 6.091 TL (Yıl içinde ikinci kez zamlandı ve 20 bin TL’ye kadar yükseldi)
2024: 31 bin 692 TL
2025: 45 bin 614,20 TL
TELEFON FİYATLARINI SOLLADI
Yeni belirlenen 45 bin 614 TL’lik IMEI kayıt ücreti, Türkiye’de satılan bazı telefon modellerinin fiyatını dahi geride bırakarak vatandaşların tepkisini çekti. Yurtdışından telefon getirme maliyetini ciddi şekilde artıran bu durum, özellikle sık seyahat eden bireyler için önemli bir ekonomik yük haline geldi.
IMEI KAYDI NEDEN GEREKLİ?
Türkiye’de yurtdışından getirilen telefonların kullanılabilmesi için IMEI kaydı zorunlu tutuluyor. Kayıt yaptırılmadığında cihazlar, belirli bir süre sonra iletişim ağlarına erişim sağlayamıyor. Bu nedenle IMEI kaydı yaptırmak isteyen vatandaşlar, artan ücretlere rağmen bu süreci tamamlamak zorunda kalıyor.
Artışların önümüzdeki yıllarda da devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, kullanıcılar alternatif çözümler aramaya yönelmiş durumda.