Telefon Alacaklar Dikkat! Ödeyeceğiniz Rakam Telefon Paranızı Sollayabilir

TELEFON FİYATLARINI SOLLADI

Yeni belirlenen 45 bin 614 TL’lik IMEI kayıt ücreti, Türkiye’de satılan bazı telefon modellerinin fiyatını dahi geride bırakarak vatandaşların tepkisini çekti. Yurtdışından telefon getirme maliyetini ciddi şekilde artıran bu durum, özellikle sık seyahat eden bireyler için önemli bir ekonomik yük haline geldi.

IMEI KAYDI NEDEN GEREKLİ?

Türkiye’de yurtdışından getirilen telefonların kullanılabilmesi için IMEI kaydı zorunlu tutuluyor. Kayıt yaptırılmadığında cihazlar, belirli bir süre sonra iletişim ağlarına erişim sağlayamıyor. Bu nedenle IMEI kaydı yaptırmak isteyen vatandaşlar, artan ücretlere rağmen bu süreci tamamlamak zorunda kalıyor.

Artışların önümüzdeki yıllarda da devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, kullanıcılar alternatif çözümler aramaya yönelmiş durumda.