Tekstilin 80 Yıllık Lokomotifi Rakiplerine Yenildi! 800 Mağazası Birden Kepenk İndirecek: Bir Devir Son Buluyor

800 MAĞAZASI BİRDEN KAPANACAK

Joann’ın potansiyel alıcılarından biri olarak adı geçen Gordon Brothers, daha önce Toys R Us ve Gymboree gibi mağazaları satın alarak tasfiye etmişti. Şirket için daha yüksek bir teklif sunulmazsa, tüm mağazaların kapatılacağı ve çalışanların işten çıkarılacağı ifade ediliyor.

‘GÜÇLÜ RAKİPLERLE MÜCADELE EDEMEDİ’

Joann’ın iflasının ardındaki temel nedenler arasında stok yönetimindeki aksaklıklar ve müşteri deneyimindeki eksiklikler yer alıyor. GlobalData’nın yönetici direktörü Neil Saunders, “Pandemi sonrası dönemde Joann biraz zaman kazandı, ancak borçlarını azaltmayı başaramadı. Artan online rekabet ve Hobby Lobby gibi güçlü rakiplerle mücadele edemedi” dedi.