Tekstilin 80 Yıllık Lokomotifi Rakiplerine Yenildi! 800 Mağazası Birden Kepenk İndirecek: Bir Devir Son Buluyor
80 yıllık geçmişiyle ABD’nin sevilen el işi ve kumaş mağaza zinciri Joann, ikinci kez iflas koruma başvurusunda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Zincirin geleceği belirsiz bir noktaya sürüklenirken, uzmanlar tüm mağazaların kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.
DAHA ÖNCE İFLASTAN KURTULMUŞTU
Joann, Mart 2023’te iflas koruma başvurusu yapmış ancak Nisan 2023’te 815 mağazasıyla faaliyet göstermeye devam ederek iflastan çıkmayı başarmıştı. Ancak, şirketin bu süreçte zarar eden mağazalarını kapatmaması ve pahalı kira sözleşmelerini sonlandırmaması, mali açıdan büyük bir yük oluşturdu.
Perakende uzmanı John Bringardner, “Joann, gerekli reformları yapmadığı için şimdi tamamen tasfiye edilme riskiyle karşı karşıya” ifadelerini kullandı.
800 MAĞAZASI BİRDEN KAPANACAK
Joann’ın potansiyel alıcılarından biri olarak adı geçen Gordon Brothers, daha önce Toys R Us ve Gymboree gibi mağazaları satın alarak tasfiye etmişti. Şirket için daha yüksek bir teklif sunulmazsa, tüm mağazaların kapatılacağı ve çalışanların işten çıkarılacağı ifade ediliyor.
‘GÜÇLÜ RAKİPLERLE MÜCADELE EDEMEDİ’
Joann’ın iflasının ardındaki temel nedenler arasında stok yönetimindeki aksaklıklar ve müşteri deneyimindeki eksiklikler yer alıyor. GlobalData’nın yönetici direktörü Neil Saunders, “Pandemi sonrası dönemde Joann biraz zaman kazandı, ancak borçlarını azaltmayı başaramadı. Artan online rekabet ve Hobby Lobby gibi güçlü rakiplerle mücadele edemedi” dedi.
BORÇLAR 133 MİLYON DOLARI AŞTI
Joann’ın toplam borcu 615,7 milyon dolara ulaşırken, ticari borçlarının 133 milyon doları aştığı belirtildi. Bu ağır borç yükü, şirketin iflas sonrası süreçteki hareket alanını daraltıyor. Şirket, son dönemde altı mağazasını kapattığını duyurdu. Great Falls (Montana) ve Maplewood (Minnesota) gibi bölgelerde yeni mağazalar açmış olsa da bu hamleler zinciri ayakta tutmaya yetmedi.
PANDEMİ VAKİT KAZANDIRMIŞTI
Pandemi döneminde evde geçirilen sürenin artmasıyla el işi ürünlerine olan talep yükselmiş ve bu durum Joann’ın satışlarına geçici bir ivme kazandırmıştı. Ancak pandemi sonrası dönemde talebin düşmesi, şirketin mali sorunlarını derinleştirdi.
PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BÜYÜK TEHDİT
Perakende uzmanları, Joann’ın yaşadığı bu süreci, sektördeki büyük dönüşümün bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Toys R Us, Party City ve Big Lots gibi zincirlerin ardından Joann’ın da aynı akıbeti paylaşma ihtimali sektörde alarm zillerinin çalmasına neden oluyor.