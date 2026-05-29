Tekstil ve Moda Sektörü Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Radarına Takıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, lüks hayat sürdüğü halde düşük vergi ödeyen ya da hiç ödemeyen yüksek gelir gruplarını mercek altına almayı sürdürüyor.

RADARA BU KEZ MODACILAR TAKILDI

Sporcular, fenomenler, doktorlar ve avukatların ardından denetim radarındaki yeni hedef tekstil ve moda dünyası oldu. Risk Analiz Merkezi tarafından yürütülen geniş çaplı incelemeler sonucunda, ünlü tasarımcıların mali kayıtları ve harcamaları mercek altına alındı.

50 BİN KİŞİ İNCELENDİ

Giyim imalatı alanında faaliyet gösteren 50 binden fazla mükellefin mali verileri detaylı şekilde analiz edildi. İlk etapta geniş kitlelerce tanınan 20'den fazla ünlü modacı içinse denetim sürecinin başlatılması bekleniyor.

İLK SIRADA ONLAR VAR

Özellikle ünlü sanatçılara sahne kostümü hazırlayan, Türkiye'nin ileri gelen ailelerinin düğün ve özel davetleri için tasarım gelinlik, gece elbisesi ve damatlık üreten isimler listenin ilk sırasında bulunuyor.

RESMİ BEYANLARLA HARCAMALAR ARASINDA FARK VAR

Denetim kararı alınmasında, tasarımcıların resmi beyanları ile lüks harcamaları arasındaki büyük tutarsızlıklar etkili oldu. Kayıtlara yansıyan düşük satış rakamlarına ve yetersiz beyanlara rağmen, bu kişilerin yüksek miktarda kıymetli maden alım satımı gerçekleştirdiği, lüks gayrimenkul ve araç yatırımları yaptığı tespit edildi.

İlk belirlemelere göre, tanınmış modacıların elden nakit ödeme alma, çalışanlar ya da akrabalar üzerinden para transferi gerçekleştirme ve kişisel hesapları kullanma gibi yöntemlerle yalnızca 2024 ve 2025 yıllarında 500 milyon liradan fazla kazancı kayıt dışı bıraktığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Sabah