Tekstil Şirketinin Konkordato Talebi Reddedildi, Mahkeme Yetkisizlik Kararı Verdi

Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararda, davacı şirketin başvurusunun usul yönünden reddine ve mahkemenin yetkisizliğine karar verildi. Dosyanın, kararın kesinleşmesinden itibaren 2 hafta içerisinde yapılacak başvuru ile İzmir Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderilebileceği belirtildi.

GEÇİCİ MÜHLET VE TEDBİRLER KALDIRILDI

Mahkeme ayrıca, Denfa Moda Tekstil hakkında verilen geçici mühletin kaldırılmasına, konkordato süreci kapsamında atanan komiserlerin görevlerinin sona erdirilmesine ve ödenmemiş komiser ücretlerinin ödenmesine karar verdi. Geçici mühletle birlikte uygulamaya konan tüm tedbirlerin de kaldırılmasına hükmedildi.

İLAN VE BİLDİRİMLER YAPILACAK

İcra ve İflas Kanunu'nun 289. maddesi gereğince geçici mühletin kaldırılması ve yetkisizlik kararının ilgili kurumlara bildirilmesi ile ilanının yapılmasına karar verildi. Mahkeme, davacı şirketin dosyayı yetkili mahkemeye göndermemesi durumunda davanın açılmamış sayılacağı uyarısında da bulundu.