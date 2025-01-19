Tekstil Sektörünün Lideri İflas Etti! Bir Modaya Damgasını Vurmuştu: Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Dünyaca ünlü keten üretim firması resmen iflas etti. Firma, üretimini tamamen durdurdu.
Kaynak: Artı49
Almanya'nın Doğu Hessen bölgesindeki Schlitz kasabasında faaliyet gösteren ve 1832 yılından bu yana keten üretimiyle tanınan Langheinrich şirketi, iflas sürecinin ardından üretim faaliyetlerini tamamen durdurdu. Kasım 2024’te iflas başvurusunda bulunan şirket, özellikle oteller ve catering sektörüne yönelik yüksek kaliteli keten masa örtüleriyle biliniyordu.
‘HAYATIMIN EN BÜYÜK İŞİYDİ’
Şirket sahibi Burkhard Oel, kapanış kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, “22 yıldır bu şirkete bağlıyım. Bu benim hayatımın işi ve büyük bir üzüntü içerisindeyim” ifadelerini kullandı.
YAPTIRIMLAR VE TALEP DÜŞÜŞÜ DARBE VURDU
Langheinrich, son yıllarda artan zorluklarla karşı karşıya kaldı. Üretimin bir kısmını Belarus’a taşıyan şirket, Ukrayna’daki savaşın ardından Rusya’ya destek verdiği gerekçesiyle Belarus’a uygulanan yaptırımlar nedeniyle ciddi kayıplar yaşadı. Şirket, bu süreçte üretimi Özbekistan’a taşımayı planladı ancak bu girişim de başarısızlıkla sonuçlandı.
‘ARTIK TALEP GÖRMÜYORDU’
Şirketin kapanış nedenleri arasında, otel ve seyahat sektörlerindeki müşterilerin keten masa örtülerine olan talebinin azalması da önemli bir rol oynadı. Burkhard Oel, bu değişimin işlerini büyük ölçüde etkilediğini belirterek, “Yüksek kaliteli keten masa örtüleri artık en önemli müşterilerimiz arasında talep görmüyor” dedi.
Şirketin kapanışı, Schlitz kasabasındaki çalışanları doğrudan etkiledi. Kapanış sürecinde çalışanların kıdem tazminatlarının ödendiği bildirildi.