Tekstil Sektörünün Lideri İflas Etti! Bir Modaya Damgasını Vurmuştu: Kartlar Yeniden Dağıtılıyor

‘HAYATIMIN EN BÜYÜK İŞİYDİ’

Şirket sahibi Burkhard Oel, kapanış kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, “22 yıldır bu şirkete bağlıyım. Bu benim hayatımın işi ve büyük bir üzüntü içerisindeyim” ifadelerini kullandı.

YAPTIRIMLAR VE TALEP DÜŞÜŞÜ DARBE VURDU

Langheinrich, son yıllarda artan zorluklarla karşı karşıya kaldı. Üretimin bir kısmını Belarus’a taşıyan şirket, Ukrayna’daki savaşın ardından Rusya’ya destek verdiği gerekçesiyle Belarus’a uygulanan yaptırımlar nedeniyle ciddi kayıplar yaşadı. Şirket, bu süreçte üretimi Özbekistan’a taşımayı planladı ancak bu girişim de başarısızlıkla sonuçlandı.