Tekstil Mühendisleri ‘Aman’ Diyerek Uyardı: Beyaz, Pamuklanmayan ve Lekesiz Kıyafetler İçin Çamaşır Makinesinin İnce Ayarı Ortaya Çıktı

Soğuk Su (30°C’nin Altı)

Soğuk su, enerji tasarrufu ve kumaş koruma açısından öne çıkar. Özellikle narin çamaşırlar için tercih edilir.

Kumaş Koruma: İpek, yün ve dantel gibi narin kumaşların rengini ve dokusunu korur. Çekme veya hasar riskini en aza indirir.

Enerji Tasarrufu: Sıcak suya kıyasla daha az enerji harcar, böylece hem çevre dostu hem de ekonomik bir yıkama seçeneği sunar.

Renk Solmasını Önler: Soğuk su, koyu ve parlak renklerin canlılığını korur ve renklerin akmasını engeller.

HANGİ SICAKLIK NE ZAMAN TERCİH EDİLMELİ?

Yoğun kirli çamaşırlar ve beyazlar: Sıcak su.

Hassas kumaşlar ve orta derecede kirli giysiler: Ilık su.

Renkli ve narin kumaşlar: Soğuk su.