Tekstil İhracatında 9,4 Milyon Dolarlık Hamle

Türk tekstil sektörü, 2024 yılında 9 milyar 495 milyon 379 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Tekstil İhracatında 9,4 Milyon Dolarlık Hamle

Tekstil ve hammaddeleri sektörü 2024 yılında 207 ülke ve serbest bölgeye ürün sattı. Sektör ihracatçıları, 2 milyon 449 bin 416 ton ürün karşılığında 9 milyar 495 milyon 379 bin dolar gelir elde etti. En çok gelir 5 milyar 938 milyon 429 bin dolarla kumaştan kazanılırken, kumaşları 2 milyar 382 milyon 728 bin dolarla pamuk ve 1 milyar 174 milyon 222 bin dolarla elyaf izledi.

İPLİKTE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Miktarda yüzde 12, değer bazında ise yüzde 5 ile en çok artış iplikte görüldü. İplik kalemleri içerisinde ise en fazla tercih edilen ürün 677 milyon 44 bin dolarla miktarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36'lık artış gösteren pamuk ipliği oldu.

En fazla dış satımı 3 milyar 584 milyon 826 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yapılırken, sektör ihracatında ilk sıradaki ülke 739 milyon 585 bin dolarla İtalya oldu. İtalya'yı 533 milyon 689 bin dolarla İngiltere ve 473 milyon 370 bin dolarla İspanya izledi.

YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİ HIZLANDIRILACAK

TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bu yıl yapılan ihracat başarısının Türk tekstil sektörünün küresel rekabetteki gücünü bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

Söz konusu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve pazardaki payı kaybetmemek adına sektördeki yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Kileci, şunları kaydetti:

"Bu geniş pazar yelpazesinde sektörün, çevre dostu üretim süreçlerine yatırım yapması, yeşil üretim odaklı iş modeline geçilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerinin benimsenmesi, gelecekteki rekabet gücünü pekiştirecektir. Sektörde beşeri sermayenin etkin bir şekilde kullanılması ve dijital yetkinliklerin artırılması kritik öneme sahiptir. Çalışanlarımızın dijital becerilerinin geliştirilmesi ve inovasyon kültürünün desteklenmesi, sektörün geleceğini güvence altına alacak önemli adımlar olacaktır."

Kaynak: AA

Ekmek Kızartmasının Yağ Çekmesini Önleyen Tüyo : Evde Denemelisiniz Ekmek Kızartmasının Yağ Çekmesini Önleyen Tüyo : Evde Denemelisiniz
Buzlu ve Kaygan Zeminlerde Botların Kaymasını Engelleyen Basit Çözüm! Bu Kadar Basit Buzlu ve Kaygan Zeminlerde Botların Kaymasını Engelleyen Basit Çözüm! Bu Kadar Basit
Türk Dizilerinden 500 Milyon Dolardan Fazla Gelir Türk Dizilerinden 500 Milyon Dolardan Fazla Gelir
Türk Balı İhracatı 2024'te 32,3 Milyon Doları Aştı Türk Balı İhracatı 2024'te 32,3 Milyon Doları Aştı
ÇOK OKUNANLAR
Araplar İstanbul'u bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor Araplar İstanbul'u bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor
Tırtıklı Yollar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Her Yerde Olsun İsteyeceksiniz Tırtıklı Yollar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Her Yerde Olsun İsteyeceksiniz
Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı
Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti
Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu