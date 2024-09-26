Tekstil Devi İflasın Pençesinde: Ekonomik Zorluklara O da Dayanamadı!
Gaziantep'in köklü tekstil firması, yaşanan ekonomik zorluklarla baş etmeye çalışıyor. Firma, 28 yılın ardından iflasla boğuşuyor.
Kaynak: HalkTv
Gaziantep merkezli köklü tekstil firması Arka Halı ve İplik Sanayi A.Ş., ekonomik zorluklarla başa çıkmak amacıyla konkordato başvurusunda bulunarak sektörde şok etkisi yarattı. Türkiye genelinde iflas ve konkordato talepleri artarken, 28 yıllık dev bir şirket olan Arka Halı'nın bu adımı atması, Gaziantep’te benzer başvuruların çoğalmasıyla dikkat çekti.
1996 yılından bu yana faaliyet gösteren firma, 20.000 metrekarelik üretim tesisinde ürettiği yüksek kaliteli halılarla 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyordu. Sahip olduğu polipropilen iplik fabrikası sayesinde rekabetçi fiyatlarıyla öne çıkan Arka Halı, üretim kapasitesi ve sektördeki etkisi ile tanınan bir markaydı.
6 AY DAHA UZATILDI
Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 1 Şubat 2024 tarihinde verdiği karar doğrultusunda şirkete 1 yıllık kesin mühlet tanınmıştı. Ancak, firmanın mali durumu göz önünde bulundurularak bu süre, 13 Nisan 2024’ten itibaren 6 ay daha uzatıldı. Konkordato sürecinin değerlendirilmesi için tasdik duruşmasının 12 Eylül 2024 tarihinde yapılacağı açıklandı.
Arka Halı, konkordato başvurusunu üretim ve ihracat potansiyelini koruma amacıyla yaptığını belirterek, sektördeki genel ekonomik zorlukların yansımalarını yaşadıklarını ifade etti. Firmanın bu adımı, Türkiye genelinde tekstil ve halı sektöründeki belirsizliklerin artabileceğine dair endişeleri de beraberinde getirdi.