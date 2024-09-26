Tekstil Devi İflasın Pençesinde: Ekonomik Zorluklara O da Dayanamadı!

6 AY DAHA UZATILDI

Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 1 Şubat 2024 tarihinde verdiği karar doğrultusunda şirkete 1 yıllık kesin mühlet tanınmıştı. Ancak, firmanın mali durumu göz önünde bulundurularak bu süre, 13 Nisan 2024’ten itibaren 6 ay daha uzatıldı. Konkordato sürecinin değerlendirilmesi için tasdik duruşmasının 12 Eylül 2024 tarihinde yapılacağı açıklandı.

Arka Halı, konkordato başvurusunu üretim ve ihracat potansiyelini koruma amacıyla yaptığını belirterek, sektördeki genel ekonomik zorlukların yansımalarını yaşadıklarını ifade etti. Firmanın bu adımı, Türkiye genelinde tekstil ve halı sektöründeki belirsizliklerin artabileceğine dair endişeleri de beraberinde getirdi.