Tekstil Devi El Değiştirdi: Yeni Sahipleri Bakın Kim
1957 yılında Kayseri'de Boydak Holding bünyesinde kurulan ve sonrasında TMSF kontrolüne geçen ünlü tekstil markası Doqu Home, yeni bir döneme adım attı. Egeli 100 iş insanının bir araya gelerek oluşturduğu Anadolu Güçbirliği Holding, 455 milyon TL karşılığında Doqu Home’un yeni sahibi oldu.
Boydak Holding'in bir parçası olarak 30 milyon TL yatırımla kurulan Doqu Home, 15 Temmuz'dan itibaren TMSF'nin yönetimine geçti. Bu tarihten sonra Boydak Holding, ismini Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirdi ve Doqu Home'un sahibi olmaya devam etti. Şimdi ise, bu ünlü tekstil firması, Anadolu Güçbirliği Holding Anonim Şirketi'nin portföyüne katıldı.
İHALE SÜRECİ VE YENİ SAHİPLERİ
Doqu Home, ev tekstili alanında yatak odası tekstili, banyo grubu tekstili, bebek tekstili ve aksesuar ürünleri üretimi ve tedariki konusunda faaliyet gösteriyordu. TMSF tarafından 8 Mart'ta ihale ile satışa sunulan Doqu Home, TMSF fon kurulu ve Rekabet Kurumu'nun onayının ardından Anadolu Güçbirliği Holding Anonim Şirketi tarafından satın alındı.