Tekstil Devi El Değiştirdi: Yeni Sahipleri Bakın Kim

Boydak Holding'in bir parçası olarak 30 milyon TL yatırımla kurulan Doqu Home, 15 Temmuz'dan itibaren TMSF'nin yönetimine geçti. Bu tarihten sonra Boydak Holding, ismini Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirdi ve Doqu Home'un sahibi olmaya devam etti. Şimdi ise, bu ünlü tekstil firması, Anadolu Güçbirliği Holding Anonim Şirketi'nin portföyüne katıldı.