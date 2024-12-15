Teknoloji Devi Uyardı: Telefonunu Bu Şekilde Şarj Edenin Parası Çöp Olur

TELEFONUNUZU HANGİ SIRALAMAYLA ŞARJ ETMELİSİNİZ?

Kabloyu önce telefona, ardından prize bağlamak ise aşırı şarj ve gerilim riskini artırabilir. Bu durum, cihazın donanımına zarar verebileceği gibi pilin daha hızlı yıpranmasına da yol açabilir.

GECE BOYUNCA ŞARJDA BIRAKMAK ZARARLI MI?

Pek çok kullanıcı, telefonlarını gece boyunca şarjda bırakarak sabaha %100 dolulukla uyanmayı tercih ediyor. Ancak bu alışkanlık, pilin ömrünü kısaltabilir. Uzmanlar, telefonun şarj işlemi tamamlandığında cihazın şarj kablosundan çıkarılmasını tavsiye ediyor.

Şarj cihazının bağlantısının aniden kesilmesi, akımın tersine dönmesine neden olabilir. Bu durum, bataryanın daha hızlı yıpranmasına ve uzun vadede performans kaybına yol açabilir.