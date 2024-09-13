Teknoloji Devi Şarjı 2 Hafta Gidecek Akıllı Saat Serisini Tanıtıyor: Tarih Belli Oldu

Şirketin açıklamasına göre, bu yeni nesil saatler, günlük kullanımdan uzun yolculuklara kadar her an pil performansı ile öne çıkacak.

Özellikle seyahat edenler ve yoğun tempoda çalışan kullanıcılar için sürekli şarj etme ihtiyacını en aza indiren bu saatler, 14 günlük standart pil ömrü ile dikkat çekiyor. Üstelik güç tasarruf modunda bu süre 21 güne kadar uzatılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, cihazlarını uzun süre boyunca şarj etmeden rahatlıkla kullanabilecek.

TARİH BELLİ OLDU

Huawei'nin yeni saat serisi, teknolojinin sınırlarını zorlayan pil ömrü ile benzerlerinden ayrılarak, kullanıcılara şarj endişesi yaşamadan akıllı saat deneyimi sunacak. Şirket, bu yeni serinin tanıtımı için 19 Eylül tarihini belirledi.

Kaynak: AA