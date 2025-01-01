Teknoloji Devi Samsung'dan Milyon Dolarlık Yatırım! Yeni Hamlesi Piyasaları Alevlendirecek

Samsung, bu yatırımı yaparak robotik departmanını daha da güçlendirmeyi ve insansı robotların gelişimini hızlandırmayı hedefliyor. Şirket, Rainbow Robotics’i bir yan kuruluşu olarak entegre edecek ve bu süreçte robot teknolojilerine daha fazla odaklanacak. Yatırım anlaşmasının Şubat 2025’te tamamlanması bekleniyor.