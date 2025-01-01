Teknoloji Devi Samsung'dan Milyon Dolarlık Yatırım! Yeni Hamlesi Piyasaları Alevlendirecek
Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, robotik alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Şirket, insansı robot üreticisi Rainbow Robotics’e 181 milyon dolar değerinde yeni bir yatırım yaptı. Bu yatırımla birlikte Samsung, Rainbow Robotics’teki hissesini yüzde 14,71’den yüzde 35’e yükselterek en büyük hissedar oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Samsung, bu yatırımı yaparak robotik departmanını daha da güçlendirmeyi ve insansı robotların gelişimini hızlandırmayı hedefliyor. Şirket, Rainbow Robotics’i bir yan kuruluşu olarak entegre edecek ve bu süreçte robot teknolojilerine daha fazla odaklanacak. Yatırım anlaşmasının Şubat 2025’te tamamlanması bekleniyor.
YENİ ROBOTİK OFİS KURULACAK
Samsung, ayrıca Rainbow Robotics’e yönelik yatırımlarını daha da derinleştirecek bir adım atarak CEO’ya doğrudan bağlı bir robotik ofisi kuracağını açıkladı. Bu ofis, şirketin robotik inovasyonlarını daha etkin bir şekilde yönlendirecek. Bu gelişme, aynı zamanda Rainbow Robotics’in Samsung’un küresel erişiminden yararlanarak denizaşırı pazarlara açılmasına olanak tanıyacak.
RAİNBOW ROBOTİCS VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER
2011 yılında Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) tarafından kurulan Rainbow Robotics, çift kollu mobil manipülatörler ve otonom mobil robotlar geliştirmektedir. Şirket, üretim ve lojistik uygulamalarında kullanılabilecek bu robotları piyasaya sunmaktadır.
SAMSUNG’UN ROBOTİK YARIŞINDAKİ YERİ
Samsung, bu yatırımla birlikte insansı robotlar geliştirme yarışına katılan son büyük oyuncu oldu. Microsoft ve OpenAI, benzer şekilde insansı robot teknolojilerini geliştirmeyi hedefliyor. Tesla ise bu yıl başlarında robotlarına yönelik Optimus adlı kendi modelini tanıttı. Nvidia da gelecek yıl insansı robotlar için Jetson Thor adında yeni bir kompakt bilgisayar serisi piyasaya sürmeyi planlıyor.