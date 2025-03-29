Teknoloji Devi Harekete Geçti! Artık Tek Bir Kuruş Para ödenmeyecek
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, son yapılan güncellemelerle bazı soundbar cihazlarında yaşanan teknik sorunları ücretsiz onaracağını duyurdu. Şirket, 2024 model soundbar cihazlarındaki yazılım hatası nedeniyle etkilenen kullanıcılar için ücretsiz onarım hizmeti sunacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yayımlanan yazılım güncellemesiyle birlikte 2024 model bazı soundbar cihazları çalışmaz hale geldi. Bu hata sonrası Samsung, garanti durumuna bakılmaksızın etkilenen tüm cihazları ücretsiz olarak onaracaklarını açıkladı.
ETKİLENEN MODELLER BELİRLENDİ
Samsung tarafından yapılan açıklamada, yazılım hatasının özellikle HW-Q990D, HW-Q800D ve HW-S801D modellerinde görüldüğü bildirildi.
Samsung SmartThings uygulaması üzerinden yapılan otomatik güncelleme, bazı cihazların tamamen erişilemez hale gelmesine neden oldu. Bu durum, cihazların yanıt vermemesi ve fabrika ayarlarına sıfırlama işleminin gerçekleştirilememesine yol açtı.
ÜCRETSİZ ONARIM İÇİN BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI
Teknoloji devi, bu hatanın sadece fiziksel bir onarımla giderilebileceğini belirterek, etkilenen cihaz sahiplerinin en yakın Samsung yetkili servisine başvurmaları gerektiğini ifade etti. Onarım süreciyle ilgili detaylı bilgilere ise kullanıcılarla bireysel olarak ulaşılacağı kaydedildi.