Teknoloji Devi Harekete Geçti! Artık Tek Bir Kuruş Para ödenmeyecek

ÜCRETSİZ ONARIM İÇİN BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Teknoloji devi, bu hatanın sadece fiziksel bir onarımla giderilebileceğini belirterek, etkilenen cihaz sahiplerinin en yakın Samsung yetkili servisine başvurmaları gerektiğini ifade etti. Onarım süreciyle ilgili detaylı bilgilere ise kullanıcılarla bireysel olarak ulaşılacağı kaydedildi.