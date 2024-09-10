Tekne Devi İflasla Boğuşuyor: 3 Ay Süre Verildi, Limanlar Issız Kalacak

Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar, birçok firmayı dar boğaza soktu. Yaşanan sıkıntılarla birlikte iflas ve konkordato haberleri de peş peşe gelmeye başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Tekne Devi İflasla Boğuşuyor: 3 Ay Süre Verildi, Limanlar Issız Kalacak - Resim: 1

Torbalı'da bulunan ve Türkiye'nin önde gelen yat üreticilerinden biri olan Dromeas Yatçılık AŞ, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin 46 milyon 500 bin TL sermayesini dikkate alarak, üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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