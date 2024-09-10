Tekne Devi İflasla Boğuşuyor: 3 Ay Süre Verildi, Limanlar Issız Kalacak

Torbalı'da bulunan ve Türkiye'nin önde gelen yat üreticilerinden biri olan Dromeas Yatçılık AŞ, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin 46 milyon 500 bin TL sermayesini dikkate alarak, üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem