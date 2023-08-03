Tekliften detaylar madde madde ortaya çıktı: Bu kez de memura erken emeklilik

14 AĞUSTOS’TA İKİNCİ GÖRÜŞME

Takvim gazetesinden Çığıl Ön Yener’in haberine göre, bu kapsamda 11 hizmet kolunun yeni, devamı istenen ve revize edilmesini talep ettikleri teklifleri ele alınacak. Erken emeklilikten ek personel alımına, ek ödemelerin artırılmasından ikramiyeye kadar pek çok talep hakkında karar verilecek. Heyet 14 Ağustos Pazartesi günü, geniş olarak tekrar bir araya gelecek ve kamu işveren heyeti teklifini sunacak.