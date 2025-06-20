Tekirdağ’da Hasat Başladı! Rekor Fiyatla Üreticiyi Sevindirdi

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Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, ilçedeki kiraz bahçelerinde yaptığı incelemeler sırasında hasada da katılarak bilgi aldı. Kiraz veriminin yüksek olduğunu belirten Mehmet Aksoy, fiyatların da üreticilerin beklentisini karşıladığını vurguladı. Aksoy, “Tarlada şu anda kirazın kilogram fiyatı 130 TL ile 250 TL arasında değişiyor. Bu fark; kirazın kalitesi, büyüklüğü, sanayiye mi yoksa sofralık olarak mı kullanılacağı gibi faktörlere göre şekilleniyor” dedi.

3 BİN TONLUK ÜRETİM GERÇEKLEŞTİ

İlde toplamda yaklaşık 3 bin ton kiraz hasadı yapıldığını belirten Mehmet Aksoy, hasadın büyük bölümünün tamamlandığını söyledi. “Tekirdağ’da 2 bin 500 dekardan fazla alanda kayıtlı kiraz üretimi yapılıyor. Bir haftalık bir hasat süreci daha bizi bekliyor. Erkenci çeşitlerin hasadı sona erdi, şu an orta erkenci ve geç dönem kirazların toplanmasına devam ediliyor” açıklamasında bulundu.

DESTEKLİ BAHÇELER TAM VERİME ULAŞTI

Süleymanpaşa ilçesinde 164 üreticinin yaklaşık 340 dekar alanda kiraz yetiştirdiğini aktaran Mehmet Aksoy, bu bahçelerin tamamının devlet destekli projelerle kurulduğunu ve şu an tam verim sağladığını ifade etti. Kiraz bahçelerinin bölge ekonomisine ciddi katkı sunduğunu dile getirdi.

DON OLAYI BAZI BÖLGELERİ VURDU, TEKİRDAĞ KORUNDU

Türkiye genelinde bazı bölgelerde etkili olan şiddetli don olaylarının Tekirdağ’da büyük bir olumsuzluğa neden olmadığını belirten Aksoy, “Bazı ilçelerde küçük etkilenmeler yaşansa da bu durum doğal seyreltme sağladı ve kaliteyi artırdı. Bu da ürünün pazardaki değerini yükseltti. Şarköy bölgemiz don olayından daha az etkilenirken, Süleymanpaşa’da yaşanan sınırlı etki kalite yönünden avantaj sağladı” diye konuştu.

Mehmet Aksoy’un açıklamalarına göre, bu yıl Tekirdağ kirazı hem yüksek kalite hem de yüksek fiyatla üreticiye kazanç sağladı. Önümüzdeki günlerde tamamlanacak hasatla birlikte sezonun bereketli bir şekilde kapanması bekleniyor.

Kaynak: İHA