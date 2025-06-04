Tekfen Holding'e Büyük Şok! 126 Milyon Dolar Havada Kaldı

Rus devlet enerji şirketi Rosneftegaz’ın alt iştiraki Kharampurneftegaz’a karşı açılan davada, 9,95 milyar ruble yani yaklaşık 126 milyon dolar tutarındaki tazminat talebi temyiz aşamasında da reddedildi.

GAZ BORU HATTI PROJESİ 2020’DE BAŞLADI

Rusfen, 2020 yılında Kharampurneftegaz ile 90 kilometrelik bir doğal gaz boru hattının inşası için sözleşme imzaladı. 311 milyon dolarlık proje kapsamında inşaatın 1 Şubat 2020’de başlayıp 16 ay içinde tamamlanması planlandı. Şirket, çalışmaları tamamlamasına rağmen, Rusya'nın "dost olmayan ülkelere" yönelik aldığı özel önlemler nedeniyle projede kullanılan özel ekipmanları ülke dışına çıkaramadı.