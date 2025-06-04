Tekfen Holding'e Büyük Şok! 126 Milyon Dolar Havada Kaldı
Tekfen Holding’in Rusya’daki iştiraki Rusfen tarafından açılan milyar rublelik tazminat davasında, Moskova Temyiz Mahkemesi şirket aleyhine karar verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Rus devlet enerji şirketi Rosneftegaz’ın alt iştiraki Kharampurneftegaz’a karşı açılan davada, 9,95 milyar ruble yani yaklaşık 126 milyon dolar tutarındaki tazminat talebi temyiz aşamasında da reddedildi.
GAZ BORU HATTI PROJESİ 2020’DE BAŞLADI
Rusfen, 2020 yılında Kharampurneftegaz ile 90 kilometrelik bir doğal gaz boru hattının inşası için sözleşme imzaladı. 311 milyon dolarlık proje kapsamında inşaatın 1 Şubat 2020’de başlayıp 16 ay içinde tamamlanması planlandı. Şirket, çalışmaları tamamlamasına rağmen, Rusya'nın "dost olmayan ülkelere" yönelik aldığı özel önlemler nedeniyle projede kullanılan özel ekipmanları ülke dışına çıkaramadı.
EKİPMANLAR RUSYA’DA KALDI, RUSFEN TAZMİNAT TALEP ETTİ
Yaklaşık 10 milyar ruble değerindeki özel ekipmanlar, Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi’ndeki Purpe kasabasında depolandı. Bu durum üzerine Rusfen, Aralık 2023’te Moskova Tahkim Mahkemesi’ne başvurarak yaşadığı maddi kayıplar nedeniyle 9,95 milyar rublelik tazminat davası açtı.
MAHKEME COVID-19 VE BELGE HATALARINA DİKKAT ÇEKTİ
Mart 2025’te görülen ilk duruşmada Moskova Tahkim Mahkemesi, davayı reddetti. Mahkeme, COVID-19 kısıtlamaları ve proje belgelerindeki hataların doğrudan sözleşme ihlali sayılmayacağına hükmetti. Bu karar üzerine Tekfen, davayı temyize taşıdı.
TEMYİZ DURUŞMASI 2 HAZİRAN’DA GÖRÜLDÜ
9. Tahkim Temyiz Mahkemesi’nde görülen duruşma 2 Haziran 2025’te yapıldı. Mahkeme, ilk derece mahkemesinin Rusfen aleyhine verdiği kararı onadı. Böylece Tekfen’in tazminat talebi ikinci kez reddedilmiş oldu.
TEKFEN: BİR ÜST MAHKEMEYE GİDECEĞİZ
Temyiz kararının ardından Tekfen Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, gerekçeli kararın yayımlanmasının ardından bir üst mahkemeye başvuracaklarını duyurdu. Açıklamada, “Moskova Temyiz Mahkemesi’nin gerekçeli kararının yayımlanmasını müteakip süresi içinde bu karara karşı kararın bozulması talebiyle bir üst mahkemeye başvurulacaktır” ifadelerine yer verildi.