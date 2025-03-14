Tekfen Holding'de 69 Yıl Sonra Bir İlk! Beklenmeyen Aniden Oldu
1956 yılında temeli atılan Tekfen Holding’de kurucu ailelerden Gökyiğit ve Akçağlılar, şirketteki hisselerini devrederek ortaklıktan çekildi. Bu gelişmeyle birlikte, üç kurucu aileden ikisi Tekfen Holding ile yollarını ayırmış oldu.
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Tekfen Holding, Feyyaz Berker, Nihat Gökyiğit ve Necati Akçağlılar tarafından kurulmuştu. Yıllık cirosu 58 milyar lirayı bulan şirketin ortaklık yapısı, son hisse satışlarıyla önemli bir değişim yaşadı.
HİSSE DEVRİ SONRASI YENİ ORTAKLIK YAPISI
11 Mart’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, kurucu ortaklardan Necati Akçağlılar’ın eşi Cansevil Akçağlılar, yüzde 6,5 oranındaki hissesini Can Holding’e devretti. Bu işlemle birlikte Can Holding’in Tekfen’deki doğrudan ve dolaylı payı yüzde 15,5’e yükseldi.
Öte yandan, kurucu ortaklardan Feyyaz Berker’in varisleri, Tekfen Holding’deki yüzde 25’lik paylarını korumaya devam ediyor.