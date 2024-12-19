Tekfen Holding Düğmeye Bastı! KAP’a Bildirildi

Şirket, pay başına 76,50 TL ile 76,70 TL arasındaki fiyat diliminden ortalama 76,57 TL'den 50.000 lot hisse geri satın aldı.

Yönetim Kurulu'nun 31 Ocak 2024 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14 Şubat 2023 tarihli duyurusu kapsamında, hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı bir fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla başlatılan hisse geri alım programı devam ediyor. Programa ilişkin detaylar, 31 Ocak 2024 tarihinde KAP'ta açıklanmıştı.