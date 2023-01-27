TEB'den emekliye promosyon sürprizi! Rakam güncellendi
EYT yasasının Meclis'e sunulması ile çok sayıda banka, emekliye verdikleri promosyon kampanasını güncelleme yoluna gitti. Bu bankalar arasında yer alan TEB, emekliye verdiği promosyon için yeni bir hatırlatma yaptı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ında emeklilik elde etmesi ile emekli sayısı yaklaşık 2 milyon artarken, bankalar da müşteri çekmek için promosyon kampanyalarını güncelleme yoluna gitti.
TEB PROMOSYON RAKAMINI GÜNCELLEDİ
Emekli olan vatandaşlara rahat bir nefes almasını sağlayan promosyon kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ile emekliler arasında imzalanmış olan yeni promosyon sözleşmesi ile birlikte 2022 yılında artan emekli maaşları sebebi ile promosyon rakamları yükseldi. Emekli promosyonu ödemesinde büyük bir atak yapan bankalar arasında TEB da yerini aldı. Yapmış olduğu kampanya ile dikkatleri üzerine çeken TEB Ocak ayı promosyon rakamını açıkladı.
3.500 TL altında emekli maaşı alan emekliler 4.200 TL. 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli maaşı alan emekliler 4.900 TL. 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli maaşı alan emekliler 6.300 TL. 10.000 TL üzerinde emekli maaşı alan emekliler 7.000 TL tutarında emekli maaşı promosyonu ödemesi alacaktır.
TEB emekliler için yapmış olduğu açıklama şu şekilde “Emekli vatandaşlara 7.000 TL’ye kadar promosyon ödenecek.