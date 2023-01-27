TEB'den emekliye promosyon sürprizi! Rakam güncellendi

TEB PROMOSYON RAKAMINI GÜNCELLEDİ

Emekli olan vatandaşlara rahat bir nefes almasını sağlayan promosyon kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ile emekliler arasında imzalanmış olan yeni promosyon sözleşmesi ile birlikte 2022 yılında artan emekli maaşları sebebi ile promosyon rakamları yükseldi. Emekli promosyonu ödemesinde büyük bir atak yapan bankalar arasında TEB da yerini aldı. Yapmış olduğu kampanya ile dikkatleri üzerine çeken TEB Ocak ayı promosyon rakamını açıkladı.