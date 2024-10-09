TCMB'den Kredi Hamlesi: O Limitler Artırıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler için kullandırılan reeskont kredilerinde önemli bir değişikliğe gitti.
Kaynak: AA
Günlük kredi limitini 3 milyar TL'den 4 milyar TL'ye çıkaran TCMB, aynı zamanda kredi dağıtımında yeni bir modele geçiş yaparak katma değerli ihracatı teşvik etmeyi hedefliyor.
SKORLAMADA YENİ SİSTEM
Bu yeni modelle birlikte, daha önceki "net ihracatçılık" kriteri yerine, firmaların katma değer yaratma kapasitesine göre skorlanması esas alınacak. Yeni sistem, sadece firmaların net ihracat durumunu değil, ihraç ettikleri ürünlerin teknolojik düzeyi, ihracat çeşitliliği ve hedef pazarların kapsamı gibi kriterleri de göz önünde bulunduracak. Böylece her firma için bir "ihracatçı skoru" belirlenecek ve bu skora göre krediler daha hedefli şekilde dağıtılacak.
3 AY SÜRE VERİLDİ, 13 OCAK'TA BAŞLIYOR
TCMB, firmaların yeni sisteme uyum sağlayabilmeleri için 3 aylık bir geçiş süresi tanıdı ve uygulamanın 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu. Düşük ihracat skoruna sahip firmalar ise, 2025 yılı sonuna kadar vadesi dolacak reeskont kredilerini yenileyebilecekler.