TCMB'den Kredi Hamlesi: O Limitler Artırıldı

SKORLAMADA YENİ SİSTEM

Bu yeni modelle birlikte, daha önceki "net ihracatçılık" kriteri yerine, firmaların katma değer yaratma kapasitesine göre skorlanması esas alınacak. Yeni sistem, sadece firmaların net ihracat durumunu değil, ihraç ettikleri ürünlerin teknolojik düzeyi, ihracat çeşitliliği ve hedef pazarların kapsamı gibi kriterleri de göz önünde bulunduracak. Böylece her firma için bir "ihracatçı skoru" belirlenecek ve bu skora göre krediler daha hedefli şekilde dağıtılacak.