TCMB Kararının Ardından Mevduat Faizi Alevlendi: 500 Bin Liranın Aylık Getirisi Uçuşa Geçti!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz indirim beklentilerine karşın faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomistlerin yıl sonuna kadar faiz indirimi öngörüyordu, ancak Merkez'in aldığı kararla, piyasalarda hareketliliğe yol açtı. Merkez Bankası'nın faiz oranını değiştirmemesi, özellikle bankaların mevduat faiz oranlarına da yansıdı.
Faizlerin sabit kalmasının ardından, 500 bin TL'lik mevduatın bir aylık getirisi dikkat çekici şekilde yükselişe geçti. Yatırımcıların beklediği faiz indiriminin gerçekleşmemesi piyasalarda canlılık yaratırken, mevduat hesaplarındaki getirilerin artması, yatırımcılar için yeni fırsatlar sundu.
500 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ TAVAN YAPTI
Bankaların güncel mevduat faiz oranlarıyla birlikte, yüksek tutardaki mevduatlar için sağlanan getiri oranlarında belirgin bir artış gözlemlendi. 500 bin TL'lik mevduatın bir aylık getirisi, faizlerin sabit kalmasının ardından önemli ölçüde yükseldi.
İŞTE BANKALARIN 500 BİN TL GETİRİLERİ
ING
Faiz Oranı: %52,00
Net Getiri: 21.085 TL
Vade Sonu Tutarı: 521.085 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 18.247 TL
Vade Sonu Tutarı: 518.247 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %47,00
Net Kazanç: 19.005,46 TL
Vade Sonu Tutarı: 519.005,46 TL
Türkiye Finans
Faiz Oranı: %53,00
Net Getiri: 21.490 TL
Vade Sonu Tutarı: 521.490 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %40,00
Net Getiri: 16.219 TL
Vade Sonu Tutarı: 516.219 TL
Akbank
Faiz Oranı: %49,00
Net Getiri: 19.868 TL
Vade Sonu Tutarı: 519.868 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %50,00
Net Getiri: 20.274 TL
Vade Sonu Tutarı: 520.274 TL
Fibabank
Faiz Oranı: %52,00
Net Kazanç: 21.027,32 TL
Vade Sonu Tutarı: 521.027,32 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %42,00
Net Getiri: 17.030 TL
Vade Sonu Tutarı: 517.030 TL
TEB
Faiz Oranı: %52,00
Net Kazanç: 21.027,32 TL
Vade Sonu Tutarı: 521.027,32 TL
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