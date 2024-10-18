TCMB Kararının Ardından Mevduat Faizi Alevlendi: 500 Bin Liranın Aylık Getirisi Uçuşa Geçti!

Ekonomistlerin yıl sonuna kadar faiz indirimi öngörüyordu, ancak Merkez'in aldığı kararla, piyasalarda hareketliliğe yol açtı. Merkez Bankası'nın faiz oranını değiştirmemesi, özellikle bankaların mevduat faiz oranlarına da yansıdı.

Faizlerin sabit kalmasının ardından, 500 bin TL'lik mevduatın bir aylık getirisi dikkat çekici şekilde yükselişe geçti. Yatırımcıların beklediği faiz indiriminin gerçekleşmemesi piyasalarda canlılık yaratırken, mevduat hesaplarındaki getirilerin artması, yatırımcılar için yeni fırsatlar sundu.

500 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ TAVAN YAPTI

Bankaların güncel mevduat faiz oranlarıyla birlikte, yüksek tutardaki mevduatlar için sağlanan getiri oranlarında belirgin bir artış gözlemlendi. 500 bin TL'lik mevduatın bir aylık getirisi, faizlerin sabit kalmasının ardından önemli ölçüde yükseldi.