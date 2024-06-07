TCMB, döviz serbest hesaplara ödenecek faizi değiştirdi

Merkez Bankası, yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 25 baz puan indirdi.

TCMB, döviz serbest hesaplara ödenecek faizi değiştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 25 baz puan indirdi.

TCMB tarafından Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizla tesis edilen kısmına (Ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki faiz) uygulanan faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye çekildi.

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