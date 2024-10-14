TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan TL mesajı

Ekonomi yönetimi sıkı para politikasına devam mesajı veriyor. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, The Economist dergisine değerlendirmelerde bulundu. Akçay, Türkiye ekonomisine ve para politikasına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçay, sıkı duruşun süreceği mesajını verdi.Akçay, "Aylık enflasyon sürdürülebilir bir şekilde düşüş eğilimine girene kadar sıkı para politikasını sürdüreceğiz, başka yolu yok” dedi.

‘ZAYIF TL ÇIKMAZ YOL’

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, Türk lirasını da değerlendirdi. TL'deki değer kaybının fiyatları yukarı yönde etkileyeceğini söyleyen Akçay, "Zayıf TL çıkmaz bir yol. Enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını sıkı tutuyoruz, bu da TL'de reel olarak daha fazla değerlenmeye yol açabilir." ifadesini kullandı.

Cevdet Akçay ayrıca, Türk lirasındaki reel değerlenmeyi hedeflemediklerini, fakat uygulanan politikanın bir sonucunun bu olduğunun altını çizdi.