TBMM’ye Geliyor! Tüm Çalışanlara Zorunlu Kesinti Yolda: Herkesin Maaşından Bu Para Kesilecek

HER AY MAAŞLARDAN ZORUNLU KESİNTİ YAPILACAK

Yeni sistemin taslağına göre, TES tüm özel sektör çalışanlarını kapsayacak şekilde zorunlu olacak. “Karma TES” ve “İsteğe Bağlı TES” olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak. Zorunlu kategoride yer alan çalışanların brüt maaşlarından her ay %3 oranında kesinti yapılması öngörülüyor. Aynı oranda işveren katkısı ve devlet desteği de eklenecek. Bu birikimle çalışanların emeklilik dönemlerinde ikinci bir maaşa kavuşması hedefleniyor.