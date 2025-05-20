TBMM’ye Geliyor! Tüm Çalışanlara Zorunlu Kesinti Yolda: Herkesin Maaşından Bu Para Kesilecek
AKP’nin Haziran sonunda Meclis’e sunmayı planladığı TES, çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 oranında zorunlu kesinti yapılmasını öngörüyor. Bireysel Emeklilik Sistemi’ne benzer yapıda olacak TES, en az 10 yıl sistemde kalma ve 55 yaş şartıyla ikinci maaş vadederken, uzmanlar kıdem tazminatı ve geçim sıkıntısı açısından uygulamaya temkinli yaklaşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de uzun süredir tartışma konusu olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı düzenlemenin, önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması bekleniyor. Hükümet, sistemi “emeklilikte ikinci maaş” fırsatı olarak tanıtırken, uzmanlar kıdem tazminatı ve geçim sıkıntısı açısından uygulamaya temkinli yaklaşıyor.
HER AY MAAŞLARDAN ZORUNLU KESİNTİ YAPILACAK
Yeni sistemin taslağına göre, TES tüm özel sektör çalışanlarını kapsayacak şekilde zorunlu olacak. “Karma TES” ve “İsteğe Bağlı TES” olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak. Zorunlu kategoride yer alan çalışanların brüt maaşlarından her ay %3 oranında kesinti yapılması öngörülüyor. Aynı oranda işveren katkısı ve devlet desteği de eklenecek. Bu birikimle çalışanların emeklilik dönemlerinde ikinci bir maaşa kavuşması hedefleniyor.
EN AZ 10 YIL ŞARTI, 55 YAŞTA ÖDEME
Sistemden ödeme alabilmek için çalışanların en az 10 yıl sistemde kalması ve 55 yaşını doldurması gerekiyor. Gerekli şartları sağlayanlar, isterlerse birikimlerini toplu ödeme olarak alabilecek. Dileyenler için ise ödemeler aylık maaş şeklinde yapılacak.
“TES KIDEM TAZMİNATINA ÇÖKME PLANIDIR”
Sisteme yönelik tepkiler ise artarak devam ediyor. Sosyal politika uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “TES, kıdem tazminatına çökme planıdır” diyerek düzenlemeye karşı çıktı. Sistemin çalışanlar için yeni bir yük getireceğini vurgulayan Çelik, özellikle mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında, maaşlardan yapılacak kesintilerin çalışanların geçim derdini daha da derinleştireceğini belirtti.
NE ZAMAN YASALAŞACAK?
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne dair taslağın kısa süre içinde Meclis gündemine gelmesi ve komisyonlarda görüşülmesi bekleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, tüm çalışanları doğrudan etkileyecek yeni kesinti modeli fiilen uygulanmaya başlayacak.