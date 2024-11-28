TBMM'de Düğmeye Basıldı: Bu Borçların Hepsine Af Geliyor, Tamamı Silinecek
Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarıyla ilgili önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. 400 bin kişinin 250 milyon TL'yi aşan GSS borçları silinecek, son 10 yıllık biriken borçlar ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla ertelenecek. Peki, bu düzenleme kimleri kapsayacak?
Kaynak: Sabah
Hükümet, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında 400 bin vatandaşın 250 milyon TL'yi aşan borcunu silmeye hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı yasa teklifi önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulacak. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı kararıyla 10 yıllık biriken borçlar ise ertelenecek.
GSS NEDİR, ZORUNLU MU?
Genel Sağlık Sigortası (GSS), tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlayan zorunlu bir sigorta türüdür. Bu sayede vatandaşlar, sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarında maddi zorluk çekmeden tedavi görebilmektedir.
KİMLERİ KAPSAYACAK?
GSS sigortalıları arasında 4/a (SSK), 4/b (Bağkur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki bireyler, bağlı sigortalılar, gelir testi sonucu ücretin üçte birinden az geliri olan ve belirli sosyal gruplar yer alır. Ayrıca, geçici köy korucuları, şampiyon sporcular, 18 yaş küçük çocuklar, 65 yaş aylığı alanları, engelli aylığı alanları gibi koruma tedbir kararı verilen özel gruplar da bu kapsamdadır.
GSS NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kişilerin genel sağlık sigortalılığının başlangıcı şartlara göre değişiklik gösteriyor. 4/a, 4/b ve 4/c'liler sigortalı işe başladıklarında, ödeme gücü bulunmayanlar sisteme dahil edildiğinde otomatik olarak GSS süreci başlıyor.
HÜKÜMETTEN AF DÜZENLEMESİ
Sabah'ın haberine göre, TBMM'ye ilişkin beklenen yasa teklifiyle, 2014 yılına ait GSS borçları silinecek. Bu düzenleme ile, ödeme gücü olmayan 400 bin vatandaşın toplam 250 milyon TL'yi aşan borçları tamamen kaldırılacak. Öte yandan aralık ayından çıkarılması beklenen Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de geçim sıkıntısındaki milyonlarca vatandaşın 2015 yılından bugüne kadar olan milyarlarca TL'lik borçları bir yıl daha ertelenecek.
GELİR TESTİ KİME YAPILIR?
GSS primleri, kişinin gelirine göre belirleniyor. Aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olanın primleri devlet tarafından karşılanıyor. Geliri daha yüksek olanlar aylık brüt asgari ücretin yüzde 3'ü oranında prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.
GSS PRİM ÜCRETİ NE KADAR?
Gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı brüt asgari ücretin üçte birinden (6.667,5 TL) az olan vatandaşların primleri devlet tarafından ödeniyor. Brüt asgari ücretin üçte biri üzerinde geliri bulunanlar aylık brüt asgari ücretin yüzde 3'ü (600.08 TL) oranında prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.
Genel sağlık sigortası sadece üniversite ve devlet hastanelerinde geçerli olduğu için özel hastane ve kuruluşlarda genel sağlık sigortasından yararlanılamıyor.
GSS BORÇLARI NASIL ÖDENİR?
GSS borçları, çeşitli yöntemlerle ödenebilmektedir. Bunlar arasında;
Bankalar: Bankaların şubelerinden veya internet bankacılığı üzerinden ödeme yapılabilir.
PTT Şubeleri: PTT şubelerinden nakit olarak ödeme yapılabilir.
E-Devlet: E-Devlet üzerinden kolayca ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.