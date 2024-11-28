TBMM'de Düğmeye Basıldı: Bu Borçların Hepsine Af Geliyor, Tamamı Silinecek

HÜKÜMETTEN AF DÜZENLEMESİ

Sabah'ın haberine göre, TBMM'ye ilişkin beklenen yasa teklifiyle, 2014 yılına ait GSS borçları silinecek. Bu düzenleme ile, ödeme gücü olmayan 400 bin vatandaşın toplam 250 milyon TL'yi aşan borçları tamamen kaldırılacak. Öte yandan aralık ayından çıkarılması beklenen Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de geçim sıkıntısındaki milyonlarca vatandaşın 2015 yılından bugüne kadar olan milyarlarca TL'lik borçları bir yıl daha ertelenecek.