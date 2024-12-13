Tazesi 250, Kurusu 1000 Liradan Satılıyor! Süper Meyve Olarak Biliniyor Sağlığa Faydası Saymakla Bitmiyor

Uzmanlara göre aronya, böbrek ve karaciğer hastalıklarına karşı koruma sağlıyor, kan şekerini dengeliyor ve diyabetin kontrolünde etkili bir rol oynuyor. Sindirim sistemini düzenlemesinin yanı sıra kolesterol seviyelerini dengeleyen aronya, damar tıkanıklığına karşı koruyucu etkileriyle de dikkat çekiyor. Kanserle mücadelede de katkı sunduğu belirtilen bu meyve, kalp sağlığını iyileştiren özellikleriyle önemli bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor.