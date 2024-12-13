Tazesi 250, Kurusu 1000 Liradan Satılıyor! Süper Meyve Olarak Biliniyor Sağlığa Faydası Saymakla Bitmiyor
Güçlü antioksidan özellikleri, yüksek C vitamini içeriği ve çok yönlü faydalarıyla dikkat çeken aronya, son yıllarda "süper meyve" olarak adlandırılıyor. Sağlık alanındaki etkileri kadar ticari değeriyle de öne çıkan bu meyve, özellikle kurutularak satıldığında üreticilere önemli bir gelir kaynağı sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yetiştirilmeye başlanan aronya, gülgiller familyasına ait üzümsü bir meyve. Kuzey Amerika kökenli bu bitki, keskin tadı ve zengin besin içeriğiyle biliniyor. Son yıllarda Türkiye’de hem bilimsel araştırmalar hem de geleneksel tıp açısından popüler hale gelen aronya, üreticiler arasında da hızla yaygınlaşıyor.
SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI
Aronya, içerdiği polifenoller, antosiyaninler ve flavonoller gibi bileşenler sayesinde hücreleri serbest radikallerin zararlarından koruyarak güçlü bir antioksidan etki gösteriyor. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiren bu meyve, kalp ve damar sağlığını koruyarak kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine yardımcı oluyor.
Uzmanlara göre aronya, böbrek ve karaciğer hastalıklarına karşı koruma sağlıyor, kan şekerini dengeliyor ve diyabetin kontrolünde etkili bir rol oynuyor. Sindirim sistemini düzenlemesinin yanı sıra kolesterol seviyelerini dengeleyen aronya, damar tıkanıklığına karşı koruyucu etkileriyle de dikkat çekiyor. Kanserle mücadelede de katkı sunduğu belirtilen bu meyve, kalp sağlığını iyileştiren özellikleriyle önemli bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor.
TİCARİ DEĞERİ YÜKSEK
Aronya, taze olarak kilogram başına 200 ila 250 TL arasında, kurutulmuş haliyle ise 800 ila 1.000 TL arasında alıcı buluyor. Taze ürünler, buzdolabında 4-5 ay süreyle saklanabilirken, kurutulmuş aronya uzun süre depolanabiliyor. Bu durum, aronyayı hem sağlık açısından hem de ticari anlamda oldukça değerli bir ürün haline getiriyor.