Tatilciye '30 Gün' Kalkanı... Ticaret Bakanlığı’ndan 'Paket Tur' Uyarısı: Paranızı Kaptırmayın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tatil sezonunun yaklaşmasıyla birlikte artan paket tur ve erken rezervasyon talepleri, beraberinde şikayetleri de getirdi. Ticaret Bakanlığı, otellerin vadedilenden farklı çıkması, turların son dakika iptal edilmesi veya iadelerin yapılmaması gibi durumlara karşı vatandaşları uyardı.

30 GÜN KURALINA DİKKAT

Bakanlığın yayımladığı rehbere göre, tüketicilerin en güçlü haklarından biri "fesih hakkı". Buna göre, turun başlamasına en az 30 gün kala sözleşmeyi feshederseniz, vergi gibi yasal kesintiler hariç ödediğiniz bedelin tamamını kesintisiz geri alabilirsiniz.

Eğer öngörülemez bir engel (hastalık, kaza vb.) nedeniyle 30 günden az süre kala iptal ederseniz, belgelendirilebilen masraflar dışındaki tüm tutar size iade edilmek zorunda. İptal edilen turların bedeli, en geç 14 gün içinde tüketiciye ödenmeli.

SAHTE SİTELER VE SOSYAL MEDYA TUZAĞI

Bakanlık, özellikle sosyal medya üzerinden gelen "inanılmaz ucuz" tekliflere karşı uyardı. Satın alma yapmadan önce acentenin TÜRSAB ve otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı kaydı mutlaka sorgulanmalı. İnternet sitelerinin ETBİS’e (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) kayıtlı olup olmadığı kontrol edilmeli. Sosyal medya üzerinden değil, acentenin resmi sitesi üzerinden işlem yapılmalı.

DENETİMLERDE REKOR CEZA

Bakanlık, denetimlerde taviz verilmeyeceğini açıkladı. Geçen yıl yapılan denetimlerde mevzuata aykırı davranan 30 firmaya 38 milyon liradan fazla ceza kesildi. Bu yılın ilk üç ayında ise kesilen ceza miktarı şimdiden 8 milyon lirayı aşmış durumda.

Mağduriyet yaşayan tüketicilerin, uyuşmazlığın tutarına göre başvuracağınız yerler ise şöyle:

186 bin TL altı: Tüketici Hakem Heyeti.

186 bin TL üstü: Arabulucu şartıyla Tüketici Mahkemeleri.

Kaynak: AA