Taşıt Kredisi Faizlerinde Merkez Bankası’ndan İlk Sinyal: Otomobil Fiyatları İçin ‘Beklenen Bir Durum’ Diyerek Anlattı: En Geç 2025’in İlk Aylarında…

Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma politikaları sonucunda son dönemde kredi faiz oranlarında gözle görülür bir artış yaşanmış, bu durum özellikle taşıt kredilerinde hissedilir hale gelmişti. Ancak, Merkez Bankası’nın son yaptığı araştırmaya göre, yüksek faiz döneminin taşıt kredilerinde sona erebileceği öngörülüyor. 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Merkez Bankası’nın Banka Kredileri Eğilim Anketi, bankaların son çeyrekte konut kredisi standartlarının gevşeyeceğini, taşıt kredilerinde ise sıkılaşmanın sona ereceğini düşündüklerini ortaya koydu. Diğer bireysel kredilerde ise sıkılaşmanın devam edeceği tahmin ediliyor. Özellikle taşıt kredilerinde talebin yeniden artışa geçmesi bekleniyor.