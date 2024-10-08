Taşıt Kredisi Faizlerinde Merkez Bankası’ndan İlk Sinyal: Otomobil Fiyatları İçin ‘Beklenen Bir Durum’ Diyerek Anlattı: En Geç 2025’in İlk Aylarında…
Taşıt kredilerindeki faiz indirimi için ilk sinyali Merkez Bankası verdi. Banka, yılın son çeyreğinde taşıt kredilerinde uygulanan sıkılaşmanın sona ermesini bekliyor. Peki, mevcut durumda kredi faiz oranları nasıl? 400 bin TL'lik taşıt kredisi çekildiğinde aylık taksit tutarları ne kadar oluyor? Faiz oranlarındaki düşüş araç fiyatlarına nasıl yansıyacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
Kaynak: Milliyet
Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma politikaları sonucunda son dönemde kredi faiz oranlarında gözle görülür bir artış yaşanmış, bu durum özellikle taşıt kredilerinde hissedilir hale gelmişti. Ancak, Merkez Bankası’nın son yaptığı araştırmaya göre, yüksek faiz döneminin taşıt kredilerinde sona erebileceği öngörülüyor. 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Merkez Bankası’nın Banka Kredileri Eğilim Anketi, bankaların son çeyrekte konut kredisi standartlarının gevşeyeceğini, taşıt kredilerinde ise sıkılaşmanın sona ereceğini düşündüklerini ortaya koydu. Diğer bireysel kredilerde ise sıkılaşmanın devam edeceği tahmin ediliyor. Özellikle taşıt kredilerinde talebin yeniden artışa geçmesi bekleniyor.
Peki bu durum otomobil piyasasını nasıl etkiler? Araç fiyatları düşer mi yükselir mi? Konuya ilişkin tüm merak edilenleri Milliyet’e açıklayan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:
GÜNCEL TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
“2024 Yılı itibarıyla ülkemizin yürüttüğü sıkı para politikası çerçevesinde faizler yükselmiş, kredi büyüme oranları aşağı çekilmişti. İçinde bulunduğumuz dönemde ikinci el otomobil piyasasında yaşanan durağanlığın en önemli etkenlerinin başında krediye erişimde yaşanan zorluklar ve faiz oranları geliyor.
Geçtiğimiz aylarda taşıt kredisi faiz oranları yüzde 4 seviyelerinden başlarken şu an 3,50 seviyelerinde oranlar bulunabiliyor. Yaşanan bir miktar gerileme ve Eylül ayı itibarıyla sıfır otomobilde görülen fiyat artışlarının da etkisiyle halihazırda yüksek seyreden sıfır otomobil satışlarının yanı sıra uzun süredir durağan seyreden ikinci el satış adetlerinde bir miktar hareketlilik yaşandığını söylemek mümkün.
400 BİN LİRA KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ 23 BİN TL
Yüzde 3,50 faiz oranları ile temin edilen taşıt kredilerinde 400 bin TL’nin geri ödemesi 36 ay vade için aylık 23.000 TL seviyelerinde. Vadesi ve finansman kuruluşuna göre ödemelerin farklılık gösterdiğini hatırlatmakta fayda var.
FAİZLERDE DÜŞÜŞ İÇİN TARİHİ AÇIKLADI
Faizler ve krediye erişimde yaşanan zorlukların hafifletilmesi otomotiv sektörünün öncelikli talepleri arasında ilk sırada yer alıyor. Krediler konusunda yapılacak değişim gerek sıfır gerekse ikinci el satış adetlerindeki hacmi büyük ölçüde artıracaktır. Bu manada birkaç aylık süreçte ya da en geç 2025 yılı ilk aylarında faizler geri gelirken, kredi büyüme oranlarında artış yaşanacağı kanaatindeyiz.
ARABA FİYATLARI NE OLUR?
Faizlerin düşüş trendine girmesi otomobil satış adetlerine pozitif yansıyacaktır. Bu noktada yükselen talebe istinaden görülebilecek fiyat artışları öngörülen ve beklenen bir durum. Zaman zaman konut ilanlarında artırılan fiyatların aksine otomobilde fiyatları belirleyen ana referans sıfır otomobil fiyatlarıdır. Gerek Ticaret Bakanlığımızın konu üzerinde almış olduğu etkili tedbirler gerekse sıfır fiyatının belirleyici olması sebebiyle talebe istinaden fiyatlar artsa dahi kabul edilebilir ve öngörülebilir oranlarda olacaktır.”