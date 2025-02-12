Taşıt Kredisi Faiz Oranları Çakıldı! 200 Bin Liranın Geri Ödeme Planı Belli Oldu

Otomobil sahibi olmayı planlayanlar için taşıt kredisi faiz oranlarında sınırlı da olsa bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz hafta %3,45 seviyesinde olan en düşük faiz oranı, bu hafta %3,39’a geriledi. Bu durum, krediyle araç almayı düşünen vatandaşların en uygun teklifleri araştırmasını hızlandırdı.