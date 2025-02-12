Taşıt Kredisi Faiz Oranları Çakıldı! 200 Bin Liranın Geri Ödeme Planı Belli Oldu
Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankalar tarafından sunulan taşıt kredisi faiz oranlarını takip ediyor. Peki 200 bin lira gibi bir taşıt kredisinin geri ödeme planı ne oldu? İşte banka banka faiz oranları…
Kaynak: Haber Merkezi
Otomobil sahibi olmayı planlayanlar için taşıt kredisi faiz oranlarında sınırlı da olsa bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz hafta %3,45 seviyesinde olan en düşük faiz oranı, bu hafta %3,39’a geriledi. Bu durum, krediyle araç almayı düşünen vatandaşların en uygun teklifleri araştırmasını hızlandırdı.
BANKALARIN GÜNCEL TAŞIT KREDİSİ TEKLİFLERİ
Bankaların sunduğu faiz oranları ve ödeme planları, vade süresine göre farklılık gösteriyor. İşte 200 bin TL’lik taşıt kredisi için en düşük faiz oranları ve geri ödeme detayları:
12 Ay Vadeli Kredi
BANKA: GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 22.143 TL
Toplam Geri Ödeme: 267.000 TL
24 Ay Vadeli Kredi
BANKA: AKBANK
Faiz Oranı: %3,45
Aylık Taksit: 13.777 TL
Toplam Geri Ödeme: 331.930 TL
48 Ay Vadeli Kredi
BANKA: GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 10.087 TL
Toplam Geri Ödeme: 485.449 TL
FAİZLERDE DAHA FAZLA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR MU?
Faiz oranlarında yaşanan bu hafif düşüş, kredi maliyetlerini bir miktar azaltmış olsa da halen yüksek seviyelerde seyrediyor. Piyasa uzmanları, önümüzdeki dönemde kredi faizlerinde ufak indirimler olsa da kayda değer bir indirim beklenmediğini belirtiyor.