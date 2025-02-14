Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek
Yunanistan’da nüfus artışı için hazırlanan yeni yasa tasarısı büyük dikkat çekti. Planlanan tasarıya göre, Türkiye ile sınır hattını oluşturan Meriç Nehri kıyısındaki 3 köye yerleşen ailelere destek olarak 10 bin Euro ( 380 bin lira) verilecek. Yasa tasarısı Meclis’e sunuldu. İşte detaylar..
Kaynak: Sözcü
Yunanistan’da hükümet azalan nüfusu artırmaya yönelik yeni bir politikaya uygulamaya hazırlanıyor. Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre, Yunanistan Batı Trakya’da Türkiye ile sınır hattını oluşturan Meriç Nehri’nin bulunduğu Evros ilindeki sınır hattında yer alan 3 köyde kalıcı yerleşim için bir yasa tasarısı hazırlandı.
Buna göre Sofulu (Soufli), Kumçiftliği (Orestiada) ve Dimetoka (Didymoteicho) köylerine kalıcı olarak yerleşecek ailelere destek olarak 10 bin Euro verilmesi planlanıyor. Nüfusu 500'e kadar olan yerleşim yerlerinin ön plana alındığı tasarı, Yunan parlamentosuna sunuldu.
Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Sofya Zacharaki tarafından parlamentoya sunulan tasarıda, köylere yerleşen ailelere haneler için 6 bin Euro, her küçük çocuk için bin Euro artırılarak 10 bin Euroya kadar ödeme yapılacak.
Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Sofya Zacharaki tarafından parlamentoya sunulan tasarıda, köylere yerleşen ailelere haneler için 6 bin Euro, her küçük çocuk için bin Euro artırılarak 10 bin Euroya kadar ödeme yapılacak.