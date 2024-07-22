Tasarruf Yine Kağıt Üstünde Kaldı! Rekabet Kurumu'ndan 5 Milyon Liralık Boğaz Turu

Tasarruf tedbirleri yine lafta kaldı. Rekabet Kurumu'nun Balkan Rekabet Konseyi'ni Türkiye'ye davet ettiği ve organizasyon için 4 milyon 699 bin 950 lira harcayacağı öğrenildi. Heyet 5 yıldızlı otelde kalıp Boğaz turu yapacak.

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Tasarruf Yine Kağıt Üstünde Kaldı! Rekabet Kurumu'ndan 5 Milyon Liralık Boğaz Turu

Rekabet Kurumu'nun Balkan Rekabet Konseyini Türkiye’ye davet ederek içinde Boğaz turu da olan bir organizasyon düzenleyeceği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre toplantı ve konaklama İstanbul Beşiktaş Çırağan ya da Saray Caddesi’nde bulunan beş yıldızlı bir otelde yapılacak. 50 kişinin konaklaması da bu otelde tek kişilik odalarda gerçekleştirilecek.

ÇİFTE KAVRULMUŞ FISTIKLI LOKUM HEDİYE EDİLECEK

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; katılımcılar için Boğaz turu düzenlenecek. Kiralanacak teknede 150 kişilik ekibe ikramlar yapılacak. Akşam yemeğinde müzik dinletisi olacak. Konuklar için çay seti ve çifte kavrulmuş fıstıklı lokum hediye edilecek.

TASARRUF TEDBİRLERİ YALAN OLDU

30 Eylül-1 Ekim tarihlerindeki organizasyon için 18 Temmuz 2024’te 4 milyon 699 bin 950 TL’lik sözleşme imzalandı. Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde uluslararası toplantılar hariç organizasyonların yapılması yasaklanırken ve toplantıların da online yapılması istenmişti.

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Rekabet Kurulu Kamuda Tasarruf Genelgesi
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