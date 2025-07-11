Tarlaya Gerek Yok Saksıda Bile Yetişiyor: Bilim 'Süper Gıda' Diyor! İşte Dünyanın En Sağlıklı Sebzesi

ŞİFA DOLU BİR SEBZE: BAĞIŞIKLIKTAN CİLT SAĞLIĞINA KADAR ETKİLİ

Yapılan çalışmalar, su teresinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, toksinlerin atılımına yardımcı olduğunu ve sindirim sistemine olumlu etkiler sağladığını gösteriyor. Ayrıca kan şekeri dengesi, cilt parlaklığı, saç ve tırnak sağlığı gibi pek çok alanda destekleyici etkisi bulunuyor. Uzmanlara göre, bu sebze düzenli tüketildiğinde adeta doğal bir gıda takviyesi gibi çalışıyor.

Florida Üniversitesi Gıda Bilimleri Bölümü’nden Dr. Elaine Matthews, “Günlük beslenmeye çok az miktarda eklense bile etkisi büyük. Vitamin haplarına doğal bir alternatif sunuyor” sözleriyle bu sebzenin önemine dikkat çekiyor.