Tarlaya Gerek Yok Saksıda Bile Yetişiyor: Bilim 'Süper Gıda' Diyor! İşte Dünyanın En Sağlıklı Sebzesi
Ne bahçeye ne tarlaya ihtiyaç duyuyor! Saksıda bile kolayca yetişebilen bu sebze, Amerikan bilim insanları tarafından dünyanın en sağlıklı sebzesi ilan edildi. Vitamin ve mineral deposu su teresiyle ilgili şaşırtıcı detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Amerikalı bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, adını çok kişinin duymadığı ancak sağlık faydalarıyla öne çıkan bir sebzeyi gündeme taşıdı. Tarla ya da bahçeye ihtiyaç duymadan saksıda bile kolayca yetiştirilebilen bu bitki, içerdiği besin değerleri sayesinde “dünyanın en sağlıklı sebzesi” ilan edildi. Bahsettiğimiz sebze ise su teresi.
BİLİM DÜNYASI ONA “SÜPER GIDA” DİYOR
Besin değerleri açısından yapılan kapsamlı değerlendirmelerde su teresi, vitamin, mineral ve antioksidan zenginliğiyle listenin başına yerleşti. ABD kaynaklı araştırma kuruluşlarının verilerine göre, bu bitki yalnızca besleyici olmakla kalmıyor, aynı zamanda güçlü antioksidan ve antibakteriyel özellikleri sayesinde vücudu koruyor. A, C, E ve K vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, magnezyum, demir ve çinko gibi mineralleri yüksek oranda içeriyor.
ŞİFA DOLU BİR SEBZE: BAĞIŞIKLIKTAN CİLT SAĞLIĞINA KADAR ETKİLİ
Yapılan çalışmalar, su teresinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, toksinlerin atılımına yardımcı olduğunu ve sindirim sistemine olumlu etkiler sağladığını gösteriyor. Ayrıca kan şekeri dengesi, cilt parlaklığı, saç ve tırnak sağlığı gibi pek çok alanda destekleyici etkisi bulunuyor. Uzmanlara göre, bu sebze düzenli tüketildiğinde adeta doğal bir gıda takviyesi gibi çalışıyor.
Florida Üniversitesi Gıda Bilimleri Bölümü’nden Dr. Elaine Matthews, “Günlük beslenmeye çok az miktarda eklense bile etkisi büyük. Vitamin haplarına doğal bir alternatif sunuyor” sözleriyle bu sebzenin önemine dikkat çekiyor.
SALATADAN SMOOTHİE’YE HER YERDE
Su teresi, aromatik yapısı sayesinde mutfakta da oldukça kullanışlı. Roka ve yaban turpuna benzer, hafif acımsı tadıyla salatalardan çorbalara, yeşil içeceklerden sandviçlere kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor. En yüksek faydayı ise taze tüketildiğinde sağlıyor.
EVDE YETİŞTİRMEK ÇOK KOLAY
Su teresinin bir diğer avantajı ise kolayca yetiştirilebiliyor olması. Tarla ya da geniş bir bahçeye gerek yok. Saksıda, pencere kenarında ya da balkonda bile kısa sürede büyüyüp yaprak vermeye başlıyor.