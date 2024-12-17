Tarlasında Hasat Yaparken Zengin Oldu! Çil Çil Altın Fışkırdı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde bir çiftçi, mısır tarlasını kazarken tarihi bir hazineye rastladı. 800'ün üzerinde altın ve gümüş sikkeden oluşan bu keşif, “The Great Kentucky Hoard” (Büyük Kentucky Hazinesi) olarak adlandırıldı ve dünya çapında büyük yankı uyandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Çiftçi, ilk olarak 1856 yılına ait bir yarım dolarlık sikkeyi tarlasının bir köşesinde buldu. Ancak asıl büyük bulgu, birkaç metre derinlikteki kazı sırasında altın bir 20 dolarlık sikke ile ortaya çıktı. Yaptığı kazı sırasında her geçen dakika daha fazla sikke bulundu. Çiftçi, “Bu bugüne kadar karşılaştığım en inanılmaz şey” diyerek heyecanını videoya yansıttı.
BÜYÜK KENTUCKY HAZİNESİ’NİN SIRLARI
Bulduğu bu hazine, Amerikan İç Savaşı dönemine ait olduğu için tarihçiler ve koleksiyoncular tarafından büyük ilgiyle incelendi. Mid-America Rare Coin Galleries’den uzman Jeff Garrett, keşfi “anlamakta zorlanılacak kadar olağanüstü” olarak nitelendirdi. Garrett, bu kadar büyük miktarda altın sikkenin korunmuş halde bulunmasının iç savaş dönemi koleksiyonları için oldukça nadir bir durum olduğunu belirtti.
Programda, Kentucky Üniversitesi tarihçisi Amy Murrell-Taylor, bu hazinenin tarihini ve özellikle Amerikan İç Savaşı sırasında Kentucky'de yaşanan olayların etkisini değerlendirecek. Bu bilgiler, hazineyi gömen kişinin ne sebeple böyle bir adım attığını anlamada önemli bir rol oynayacak.
100 BİN DOLAR DEĞERİ VAR
Bu tarihi hazine, GovMint adlı bir şirket tarafından satın alındı ve her bir sikke, “Büyük Kentucky Hazinesi” etiketiyle sertifikalı olarak satışa sunulacak. Daha önce benzer sikkelerden birinin müzayedede 100.000 doların üzerinde bir fiyata satıldığı göz önüne alındığında, bu koleksiyonun ekonomik değerinin yüksek olduğu düşünülüyor.
Hazinenin bulunmasının ardından medyanın ilgisinden kaçınmak için ismini gizli tutan çiftçi, bu özel keşfi ilk kez Kentucky Life adlı programda izleyicilerle paylaşacak. Programda, hazineyi değerlendiren uzmanlar, bu olağanüstü keşfi ve hazineyi gömmek için olası sebepleri tartışacak.