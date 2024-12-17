Tarlasında Hasat Yaparken Zengin Oldu! Çil Çil Altın Fışkırdı

Çiftçi, ilk olarak 1856 yılına ait bir yarım dolarlık sikkeyi tarlasının bir köşesinde buldu. Ancak asıl büyük bulgu, birkaç metre derinlikteki kazı sırasında altın bir 20 dolarlık sikke ile ortaya çıktı. Yaptığı kazı sırasında her geçen dakika daha fazla sikke bulundu. Çiftçi, “Bu bugüne kadar karşılaştığım en inanılmaz şey” diyerek heyecanını videoya yansıttı.