Tarlası Olanlar Dikkat: Boş Araziler Kiraya Verilecek Ayrıntılar Netleşti

Son dönemde konut fiyatlarındaki artış, birçok yatırımcının tarla ve arsa alımına yönelmesine neden oldu. Ancak, bu yatırımların büyük kısmı, bölgenin gelişme potansiyelini beklerken atıl durumda kaldı. Bu durumu önlemek amacıyla hükümet, kullanılmayan tarım arazilerini yakından takip etmeye başladı.