Tarlası Olanlar Dikkat: Boş Araziler Kiraya Verilecek Ayrıntılar Netleşti
Tarım sektöründe atıl arazilerin kullanılmasını teşvik etmek amacıyla yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Buna göre, yatırım amaçlı alınıp iki yıl boyunca boş bırakılan tarım arazileri, devlet tarafından kiraya verilecek. Bu süreçte arazinin bulunduğu köyün sakinlerine öncelik tanınacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son dönemde konut fiyatlarındaki artış, birçok yatırımcının tarla ve arsa alımına yönelmesine neden oldu. Ancak, bu yatırımların büyük kısmı, bölgenin gelişme potansiyelini beklerken atıl durumda kaldı. Bu durumu önlemek amacıyla hükümet, kullanılmayan tarım arazilerini yakından takip etmeye başladı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Yapılan düzenleme ile ilgili sürecin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdiği belirtildi. Bu kapsamda, kullanılmayan tarım arazilerinin kiralanarak üretime kazandırılması hedefleniyor.
ÖNCELİK KÖY HALKINDA
İşlenmeyen tarım arazilerinin kiralanmasında öncelikli olarak, arazinin bulunduğu köyde tarım yapmak isteyen çiftçilere veya tarımla ilgili sivil toplum kuruluşlarına yer verilecek.
ARAZİ SAHİBİNE KİRA, ÇİFTÇİYE ÜRÜN
Yeni düzenleme ile çiftçiye üretim için tahsis edilen tarım arazilerinin kira bedelleri, arazi sahibine ödenecek. Üretilen ürünlerin ise, ekimi gerçekleştiren çiftçiye ait olacağı ifade ediliyor.
İKİ YIL BOŞ KALIRSA DEVREYE GİRİLECEK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı İbrahim Yumaklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iki yıl boyunca boş bırakılan tarım arazilerinin devlet tarafından kiralanarak tarımla uğraşan köylülere tahsis edileceğini belirtti. Yumaklı, düzenleme ile tarımsal üretimin verimliliğinin artacağını ve atıl arazilerin ülke ekonomisine kazandırılacağını vurgulayarak, "İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik sayesinde arazilerimizin bereketine bereket katacağız" ifadelerini kullandı.