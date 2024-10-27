Tarlası Olanlar Dikkat: Bakanlık Harekete Geçti, Tek Tek Tespit Edilecek

İşlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile boş bırakılan tarım arazilerinin değerlendirilmesi hedefleniyor.

KİRALAMALAR 2025’TE BAŞLIYOR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı İbrahim Yumaklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Miras dahil herhangi bir nedenle iki yıl boyunca boş bırakılan arazilerin, köy halkı öncelikli olmak kaydıyla, elektronik ihale yöntemiyle bir yıllığına kiraya verileceğini" belirtti. Bakan Yumaklı, bu arazilerin toplam tarım alanlarının yüzde 10’undan fazlasını oluşturduğunu ifade ederek, "Bu toprak niye boş kalsın? Komisyonlarımız çalışmalarını sürdürüyor. 5 Nisan 2025 itibarıyla tespit işlemleri tamamlanacak" dedi. Kiraya verilen araziler için elde edilecek kira bedellerinin, arazi sahiplerinin hesaplarına aktarılacağı kaydedildi.

KONUT SEKTÖRÜNE DARBE

Öte yandan, konut satışlarında yaşanan durgunluk dikkat çekiyor. Finansman zorlukları ve yüksek fiyatlar nedeniyle alıcılar, yatırımlarını arsa ve tarla gibi gayrimenkul dışı alanlara kaydırdı. 2023 yılı, bu tür alımlarda tarihi bir rekorun kırıldığı bir yıl oldu. Özellikle 1 milyon ile 3 milyon lira arasındaki imarlı arsalar ve 500 bin ile 900 bin lira arasındaki tarlalar büyük ilgi gördü. Ancak birçok yatırımcı, bu arazileri ‘geleceğe yatırım’ mantığıyla satın alıp, uzun yıllar herhangi bir işlem yapmadan bekletiyor. Bu durum, hem konut sektörü için gerekli olan arsa ihtiyacını kısıtlıyor hem de tarım sektörüne zarar veriyor. Sonuç olarak, binlerce dönüm arazi atıl halde kalmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi