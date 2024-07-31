Tarladan Pazara Fiyat Uçurumu! Üreticilerden 'Yasak Kaldırılsın' Talebi

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Ortak basın açıklaması düzenleyerek salçalık domateste geçtiğimiz yıl getirilen ihracat yasağının kaldırılmasını istedi. Salça fabrikalarıyla 3,5 TL sözleşme imzalanmasına rağmen fabrikaların domatesi 1,7 TL'den aldığını kaydeden başkanlar üretim fazlası domateslerin tarlada kalması yerine sosyal yardım alan vatandaşlara hükümet tarafından dağıtılmasını talep etti.

Kaynak: İHA