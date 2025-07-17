Tarlada Gece Mesaisi Başladı: Hasat Bitti Sıra Nöbette! Beyaz Altın İçin Kuş Uçurmuyorlar

"TÜFEKLE BEKLİYORUZ, NİYETİMİZ SADECE KORUMAK"

Çetmi köyünde üretim yapan İrfan Ünvar, 15 Ocak’tan bu yana sarımsakla uğraştığını belirterek, minibüsünü adeta bir eve çevirdiğini söyledi. Ünvar, “Hasat devam ediyor ama fiyatlar henüz istenilen seviyede değil. Emek büyük, maliyet yüksek. Hırsızlık ihtimali bizi tedirgin ediyor. Bu yüzden tüfeğimizle nöbet tutuyoruz. Amacımız sadece caydırıcılık, kimseye zarar vermek istemiyoruz. Birkaç hafta daha minibüste yatacağız” dedi.