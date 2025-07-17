Tarlada Gece Mesaisi Başladı: Hasat Bitti Sıra Nöbette! Beyaz Altın İçin Kuş Uçurmuyorlar
Kilogram fiyatı 250 liraya ulaşan ve büyük emeklerle yetiştirilen Taşköprü sarımsağını korumak isteyen çiftçiler, hasat sonrası kuruması için tarlada bırakılan ürünlerin başında gece gündüz nöbet tutuyor. Kimileri minibüslerini yatakhaneye çevirirken, bazıları ise tarlasına güvenlik kamerası kurarak 24 saat kesintisiz izleme yapıyor.
Kaynak: İHA
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde dünyaca ünlü coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağının hasadı devam ederken, çiftçiler bu yıl hırsızlık sorunuyla da mücadele ediyor. Kilogram fiyatı 250 TL’ye ulaşan ve “beyaz altın” olarak anılan sarımsaklar için tarlada sabaha kadar nöbet tutuluyor. Bazı üreticiler ise çözümü güvenlik kamerası kurmakta buldu.
EMEK VERDİKLERİ ÜRÜNÜ GECE GÜNDÜZ KORUYORLAR
Gün boyu hasatla uğraşan çiftçiler, topraktan çıkardıkları sarımsakları tarlada kurutmaya bırakıyor. Ancak yüksek maliyet ve emeğin ardından gelen hırsızlık endişesi, üreticileri geceleri de tarlada kalmaya zorluyor. Sarımsakların yaklaşık 15 gün boyunca tarlada kuruması gerektiği için, bu süreç boyunca çiftçiler ürünlerini başıboş bırakmak istemiyor.
"TÜFEKLE BEKLİYORUZ, NİYETİMİZ SADECE KORUMAK"
Çetmi köyünde üretim yapan İrfan Ünvar, 15 Ocak’tan bu yana sarımsakla uğraştığını belirterek, minibüsünü adeta bir eve çevirdiğini söyledi. Ünvar, “Hasat devam ediyor ama fiyatlar henüz istenilen seviyede değil. Emek büyük, maliyet yüksek. Hırsızlık ihtimali bizi tedirgin ediyor. Bu yüzden tüfeğimizle nöbet tutuyoruz. Amacımız sadece caydırıcılık, kimseye zarar vermek istemiyoruz. Birkaç hafta daha minibüste yatacağız” dedi.
KAMERALARLA 24 SAAT İZLİYORLAR
Bir diğer üretici Vahit Demirbaş ise, yaşanan bir hırsızlık olayı sonrası tarlasına güneş enerjili ve hareket algılayıcı güvenlik kamerası yerleştirdiğini anlattı. “Kamera hareket algıladığında cep telefonuma mesaj geliyor.
Bu sayede tarlayı uzaktan kontrol edebiliyoruz. Gündüz işçilerle birlikte hasat yapıyoruz, gece ise nöbet var. 10 dönümlük bir alanı ekip biçmek hem masraflı hem yorucu. Bu yüzden bir hırsızlık olduğunda sadece ürün değil, emeğimiz de çalınmış oluyor” dedi.