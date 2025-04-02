Tarlada Altın Değerinde Büyük Hasat: Toplayan Herkes Günde 1000 TL Kazanıyor

GÜNLÜK 1000 TL KAZANIYORLAR

Dereotu hasadında çalışan tarım işçileri, gün boyu süren mesaileri sonunda ortalama 1000 TL gelir elde ediyor. Hem üretici hem de işçi açısından ekonomik katkı sağlayan bu dönem, Hatay’da tarımın canlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.