Tarlada Altın Değerinde Büyük Hasat: Toplayan Herkes Günde 1000 TL Kazanıyor
Hatay'ın Arsuz ilçesinde zorlu dereotu hasadı başladı. Faydaları saymakla bitmeyen dereotunun hasadında çalışan tarım işçileri, gün boyu süren mesaileri sonunda ortalama 1000 TL gelir elde ediyor.
Kaynak: DHA
Türkiye’nin yaş sebze ve yeşillik üretiminde önemli bir yere sahip olan Hatay’ın Arsuz ilçesinde, dereotu hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle Karaağaç Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, gün boyu aralıksız sürüyor.
Verimli topraklarıyla bilinen bölgede yetişen dereotu, güçlü aroması ve tazeliğiyle sofraların vazgeçilmez yeşilliği olarak biliniyor. Hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte tarlalarda hareketlilik artarken, bu süreçte tarım işçileri hummalı bir çalışma yürütüyor.
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Tarlalardan itinayla toplanan dereotları, demetler halinde hazırlanarak yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Ürünler, tazeliğini koruyarak pazarlara ve market raflarına ulaştırılıyor.
GÜNLÜK 1000 TL KAZANIYORLAR
Dereotu hasadında çalışan tarım işçileri, gün boyu süren mesaileri sonunda ortalama 1000 TL gelir elde ediyor. Hem üretici hem de işçi açısından ekonomik katkı sağlayan bu dönem, Hatay’da tarımın canlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.
DEREOTUNUN FAYDALARI NELER?
Sindirimi kolaylaştırır, mideyi rahatlatır ve hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur.
Özellikle bebeklerde ve çocuklarda görülen gaz problemlerine karşı doğal bir çözüm olarak kullanılır.
Antioksidan içeriği sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur ve bağışıklık sistemini destekler.
Vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur, böbrek sağlığını destekler.
İçeriğindeki uçucu yağlar sinir sistemini yatıştırıcı etki göstererek uyku kalitesini artırabilir.
Adet döngüsünü düzenlemeye ve adet sancılarını hafifletmeye yardımcı olabilir.
İçeriğindeki kalsiyum sayesinde kemiklerin güçlenmesine katkı sağlar.
Doğal nefes tazeleyici olarak kullanılabilir; antibakteriyel özelliğiyle ağız sağlığını da destekler.
Bazı çalışmalar, dereotunun kan şekerini dengelemede faydalı olabileceğini göstermektedir.
Antioksidan özelliğiyle cilt hücrelerini yeniler, sivilce ve tahrişlerin azalmasına yardımcı olabilir.