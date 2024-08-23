Tarla Tapusu Olanlar Yaşadı: Devlet Resmen Maaşa Bağlayacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni uygulamasıyla milyonlarca tapu sahibine düzenli maaş bağlanacak. Başlatılacak bu program, tapu sahiplerine düzenli para ödemesi sağlayarak ekonomik destek sunacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl boyunca ekilmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kiralanmasına yönelik yeni bir düzenleme getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, bu arazilerin kiralanarak üretime kazandırılması öngörülüyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan "İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik" uyarınca, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait olup iki yıl süreyle ekilmeyen tarım arazileri sezonluk olarak kiraya verilecek. Kiralama süreci, arazinin tarımsal üretimde kullanılmasını ve vasfının değiştirilmemesini öngörüyor.
Kiralanacak arazilerin belirlenmesi için il ve ilçe müdürlüklerinde Arazi Tespit Komisyonları kurulacak. Komisyonlar, il müdürlüğünde il müdür yardımcısı veya şube müdürü, ilçe müdürlüğünde ise ilçe müdürü başkanlığında toplam beş asil ve iki yedek üyeden oluşacak. Komisyonlar, kadastro verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri ve yerinde yapılan kontrollerle işlenmeyen arazileri tespit edecek.
Arazi Tespit Komisyonu tarafından tespit edilen araziler, öncelikli olarak arazinin bulunduğu yerleşim yerlerinde ikamet edenler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarına kiralanacak. Öncelikli gruplardan birden fazla başvuru olması durumunda, en yüksek teklifi veren kişiye kiralama yapılacak. Başvuru süreci, tarım arazisi kiralama talep formunun doldurulması ve Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilecek.
Kiralanan tarım arazileri, Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemlerine kaydedilecek ve kiracılar tarımsal desteklerden yararlandırılacak. Kira bedeli doğrudan arazi sahibine ödenecek. Arazi sahibine ulaşılamaması durumunda, kira bedelleri kamu bankasında açılacak hesaplarda birikmeye devam edecek. Mülkiyeti ihtilaflı olan arazilerde ise ihtilafın çözülmesinin ardından kira gelirleri hak sahiplerine payları oranında dağıtılacak.
Kiracı, kiraladığı araziyi yönetmelik ve sözleşmeye uygun kullanmak zorunda. Aksi takdirde, takip eden yılda yapılacak kiralama süreçlerine teklif verme hakkı bulunmayacak.
Rayiç kira bedelinin belirlenmesinde, benzer özelliklere sahip ve aynı yerleşim yerinde bulunan en az üç kiralanmış tarım arazisi emsal olarak kullanılacak. Akraba ve hissedarlar arası kiralama gibi özel nedenlerle yapılan kiralamalar piyasa koşullarını temsil etmede dikkate alınmayacak.