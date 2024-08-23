Tarla Tapusu Olanlar Yaşadı: Devlet Resmen Maaşa Bağlayacak

Kiralanacak arazilerin belirlenmesi için il ve ilçe müdürlüklerinde Arazi Tespit Komisyonları kurulacak. Komisyonlar, il müdürlüğünde il müdür yardımcısı veya şube müdürü, ilçe müdürlüğünde ise ilçe müdürü başkanlığında toplam beş asil ve iki yedek üyeden oluşacak. Komisyonlar, kadastro verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri ve yerinde yapılan kontrollerle işlenmeyen arazileri tespit edecek.

Arazi Tespit Komisyonu tarafından tespit edilen araziler, öncelikli olarak arazinin bulunduğu yerleşim yerlerinde ikamet edenler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarına kiralanacak. Öncelikli gruplardan birden fazla başvuru olması durumunda, en yüksek teklifi veren kişiye kiralama yapılacak. Başvuru süreci, tarım arazisi kiralama talep formunun doldurulması ve Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilecek.

Kiralanan tarım arazileri, Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemlerine kaydedilecek ve kiracılar tarımsal desteklerden yararlandırılacak. Kira bedeli doğrudan arazi sahibine ödenecek. Arazi sahibine ulaşılamaması durumunda, kira bedelleri kamu bankasında açılacak hesaplarda birikmeye devam edecek. Mülkiyeti ihtilaflı olan arazilerde ise ihtilafın çözülmesinin ardından kira gelirleri hak sahiplerine payları oranında dağıtılacak.