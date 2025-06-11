Tarım Ürünlerindeki Pestisit Oranları Neden Kamuoyuyla Paylaşılmıyor

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CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Türkiye’nin Avrupa ülkelerine ihraç ettiği tarım ürünlerinin, pestisit kalıntıları nedeniyle sık sık geri çevrildiğini ve bu durumun hem ihracat gelirlerini hem de iç pazarda halk sağlığını tehlikeye attığını vurguladı. Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) 2024 verilerine göre Türkiye'nin pestisit nedeniyle en fazla bildirim alan ikinci ülke olduğunu hatırlattı.

ANALİZ SONUÇLARI NEDEN KAMUOYUYLA PAYLAŞILMIYOR

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Emre, Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması için verdiği soru önergesi verdi. Emre söz konusu ürünlerin ne şekilde imha edildiği ya da iç piyasaya sürülüp sürülmediği konusunda kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediğini belirtti. Ayrıca, yurt içinde satılan sebze ve meyvelerde yapılan denetimlerin sıklığı ve sonuçlarının neden kamuoyuyla paylaşılmadığını sorguladı.

Emre'nin Bakan Yumaklı’ya yönelttiği sorular arasında şunlar yer aldı: "İhracat öncesi pestisit analizlerini yapan laboratuvar sayısı ve kapasitesi yeterli midir? Denetimler nasıl yapılmaktadır? Son 5 yılda pestisit kalıntısı nedeniyle hangi ülkelerden kaç ton ürün iade edilmiştir? Bu ürünler imha edilmiş midir? İmha süreciyle ilgili kamuoyuna bilgi verilmiş midir? Geri dönen bu ürünlerin türleri ve bölgelere göre dağılımı nedir? Bu ürünlerde Türkiye’de kullanımı yasak olan maddelere rastlanmış mıdır? Rastlandıysa üreticilere hangi işlemler uygulanmıştır? İç piyasada satılan tarım ürünlerinde pestisit ve diğer zararlı madde kalıntıları ne sıklıkla denetlenmektedir? Geri dönen ve iç pazarda satılan ürünlere ilişkin analiz sonuçları neden kamuoyuyla paylaşılmamaktadır? Tarım ve Orman Bakanlığı, mevzuat gereği taklit, tağşiş ya da yasaklı madde kullanan firmaları kamuoyuna açıklayabiliyorken; pestisit veya yasaklı kimyasal kullanan üretici ve markalar neden ifşa edilmemektedir?"

Kaynak: Haber Merkezi