Tarım Enflasyonunda Yükseliş Tam Gaz: Bir Yılda Yüzde 55 Arttı!

Türkiye'de yüksek enflasyon etkisini sürdürürken, birçok kalemde olduğu gibi tarım ürünlerinde de fiyat dalgalanmaları devam ediyor. Aylardır rekor üstüne rekor kıran tarım üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE), geçen ay yine artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran verilerine göre endeks, bir önceki aya göre yüzde 1,95, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 21,91, bir önceki yılın haziran ayına göre yüzde 54,58 ve on iki aylık ortalamaya göre yüzde 61,49 arttı.

DEĞİŞİMİN EN YÜKSEK OLDUĞU GRUPLAR

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,99 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,59 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,17 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 9,72 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,23 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,01 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 156,24 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 22,70 azalış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

Kaynak: ANKA