Tarihin Gördüğü En Kötü Hasat Başladı: Ürünler Tarladan Toprağa Gitti!
Anavatanı Çin olan ancak tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinden Trabzon'a geldiği kabul edilen Trabzon hurması, tarımsal zararlılar nedeniyle zor günler yaşıyor.
Kaynak: AA
Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra Ege, Akdeniz ve Marmara'da da yetiştirilen ve "cennet hurması" olarak bilinen bu değerli meyve, kahverengi kokarca böceğinin tehdidi altında. Üreticiler, meyvelerinin yaklaşık yüzde 40'ının bu zararlı nedeniyle çöpe gitmek zorunda kaldığını belirtiyor.
KURUTULUP UZUN SÜRE TÜKETİLİYOR
Trabzon hurmasında hasat dönemi başlamış durumda. Sabahın erken saatlerinde bahçelerine giden çiftçiler, meyveleri özenle topluyor. Hassas yapısı nedeniyle dikkatle kasalara dizilen hurmalar, ezilmeden satışa sunulmaya çalışılıyor. Aynı zamanda, kurutulabilen Trabzon hurması, bahçedeki hasat tamamlandıktan sonra bir dizi işlemle kurutulup daha uzun süre tüketilmek üzere hazırlanıyor.
VİTAMİN VE KARBONHİDRAT ZENGİNİ
Bayrak, Trabzon hurmasının taze veya kurutularak da tüketilebildiğini ifade ederek "Hem vitamin hem de karbonhidrat olarak değerli bir ürün. Bölgemiz için şifa kaynağı diyoruz ve elimizden geldiği kadarıyla insanlarımızın örnek bahçeler kurmaları noktasında desteklerimizi sürdürüyoruz." dedi.
KOKARCA BÖCEĞİ VERİMİ DÜŞÜRDÜ
Tarımsal alanlara zarar veren kahverengi kokarcanın Trabzon hurmasını da etkilediğine dikkati çeken Bayrak, şunları kaydetti:
"Kokarcanın özellikle fındık, sebze ve meyvelerde ciddi hasarlarının olduğunu tespit etmekteyiz. Bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda saha çalışmaları ve mücadeleyi sürekli yapmaktayız. Mücadelemizde esas aldığımız noktalardan bir tanesi fındık. Bölgemizin en önemli ve ihracatta en büyük kalemlerinden biri. Bunun yanında vatandaşlarımızın kendi bahçelerindeki meyvelerde yaşadıkları zararlara yönelik kimyasal, mekanik ve biyolojik mücadeleler noktasında çalışmalar devam ediyor. Bütün ürünlerde bir zararı bulunuyor. Kokarcada erken dönemlerde meyve dökümleri, çatlama, çürüme ve kokuşma ile ürün kayıpları hat safhada. Tam anlamıyla bir hasar tespiti yapamasak da diğer ürünlerle kıyasladığımızda yüzde 30-40 arasında hasarın olduğunu düşünmekteyiz."
AĞAÇLARI SÖKÜP TRABZON HURMASI DİKTİ
Üreticilerden İsmet Bayrak ise 5 yıl önce bahçesindeki fındık ağaçlarını sökerek yerine Trabzon hurması fidanı diktiğini anlattı.
Dikimden bir yıl sonra ilk ürünü topladığını belirten Bayrak, "Meyve ve kurutma olarak tüketilebiliyor. Çok sağlıklı olduğunu biliyoruz. Kurutup hoşaf şekline de getiriyoruz. Verimimiz çok güzel ama kokarcadan dolayı sıkıntımız var. Hurmalarımıza zararı oluyor. Ayrıca karpuz, incir ve fasulye de yetiştiriyoruz. Onlardan hiç verim alamıyoruz. Kokarca hurmamızı da sürekli deliyor. Öyle olunca da içi kararıyor." diye konuştu.