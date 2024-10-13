Tarihin Gördüğü En Kötü Hasat Başladı: Ürünler Tarladan Toprağa Gitti!

Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra Ege, Akdeniz ve Marmara'da da yetiştirilen ve "cennet hurması" olarak bilinen bu değerli meyve, kahverengi kokarca böceğinin tehdidi altında. Üreticiler, meyvelerinin yaklaşık yüzde 40'ının bu zararlı nedeniyle çöpe gitmek zorunda kaldığını belirtiyor.

KURUTULUP UZUN SÜRE TÜKETİLİYOR

Trabzon hurmasında hasat dönemi başlamış durumda. Sabahın erken saatlerinde bahçelerine giden çiftçiler, meyveleri özenle topluyor. Hassas yapısı nedeniyle dikkatle kasalara dizilen hurmalar, ezilmeden satışa sunulmaya çalışılıyor. Aynı zamanda, kurutulabilen Trabzon hurması, bahçedeki hasat tamamlandıktan sonra bir dizi işlemle kurutulup daha uzun süre tüketilmek üzere hazırlanıyor.