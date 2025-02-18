Tarihi Rekor Kırıldı, Yatırımcılar Ona Yöneldi! Ne Altın, Ne Dolar, Ne Borsa... Duyan Hemen Alıyor
Türkiye’de konut, arsa ve ticari taşınmaz satışları 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Ocak ayında yıllık bazda yüzde 20,2 artış gösteren toplam satışlar, 238 bin 938 adetle tarihi rekorunu kırarak en yüksek ocak ayı verisi olarak kayıtlara geçti. Yatırımcılar mevduattan çıkıp konuta yönelmeye başladı.
Kaynak: AA
2025 yılı, Türkiye’de gayrimenkul sektöründe hareketli bir dönemle başladı. Ocak ayında konut, arsa, tarla ve ticari taşınmaz satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,2 artarak 238 bin 938’e yükseldi. Bu satışların 112 bin 173’ünü konutlar, 126 bin 765’ini ise arsa, tarla ve ticari taşınmazlar oluşturdu. Toplam işlemlerin yüzde 47’si konut, yüzde 53’ü ise konut dışı taşınmazlardan meydana geldi.
KONUT PİYASASINDA KREDİLİ SATIŞLAR YÜKSELDİ
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Serkan Şahin, amortisman sürelerindeki düşüşün satışları canlandırdığını belirterek, ikinci el konut satışlarında dikkate değer bir hareketlilik yaşandığını vurguladı. Gayrimenkul piyasasında kredili satışlar da yükselişe geçti. Şahin, konut alımlarındaki hareketliliğin artan inşaat maliyetleri, reel fiyat düşüşü ve düşen amortisman süreleriyle bağlantılı olduğunu söyledi. İpotekli satışlardaki artışın, vatandaşların bu dönemi yatırım fırsatı olarak değerlendirdiğini gösterdiğini ifade etti.
HARÇ GELİRLERİNDE YENİ REKOR
Tapu dairelerinde ocak ayında 1 milyon 694 bin 520 işlem gerçekleştirildi. Bu işlemlerin 238 bin 938’i satış, 117 bin 56’sı ipotek, 40 bin 249’u intikal, 9 bin 425’i düzeltme, 5 bin 654’ü kamulaştırma, 4 bin 863’ü ayırma işlemlerinden oluştu. Tapu harç gelirleri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82 artışla 9 milyar 466 milyon liraya yükseldi.
YATIRIMCILARIN YENİ GÖZDESİ OLDU
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan ise faiz indirimi beklentisiyle birçok yatırımcının mevduattan çıkıp konuta yöneldiğini söyledi. Özellikle altın yatırımlarından kazanç sağlayanların da rotasını gayrimenkule çevirdiğini belirten Akdoğan, konut fiyatlarında gelecekte artış beklentisi olduğunu ve bu nedenle talebin hız kazandığını vurguladı.
ARSA VE TARLA SATIŞLARI YÜKSELDİ
Geçtiğimiz yıl arsa ve tarla satışlarında düşüş yaşanırken, 2025 yılına yeniden yükselişle girildi. Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman, konut fiyatlarının artık reel olarak düşebileceği seviyeye ulaştığını ve birkaç yıldır ertelenen taleplerin nihayet harekete geçtiğini belirtti.
Bu yükselişin yılın ilk yarısında devam etmesinin sürpriz olmayacağını kaydeden Büyükduman, 2025 yılı sonunda konut satışlarının 1,6 milyonu, toplam gayrimenkul satışlarının ise 3,1 milyonu aşabileceğini öngördü.