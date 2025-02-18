Tarihi Rekor Kırıldı, Yatırımcılar Ona Yöneldi! Ne Altın, Ne Dolar, Ne Borsa... Duyan Hemen Alıyor

HARÇ GELİRLERİNDE YENİ REKOR

Tapu dairelerinde ocak ayında 1 milyon 694 bin 520 işlem gerçekleştirildi. Bu işlemlerin 238 bin 938’i satış, 117 bin 56’sı ipotek, 40 bin 249’u intikal, 9 bin 425’i düzeltme, 5 bin 654’ü kamulaştırma, 4 bin 863’ü ayırma işlemlerinden oluştu. Tapu harç gelirleri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82 artışla 9 milyar 466 milyon liraya yükseldi.