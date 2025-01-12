Tarih Verildi, Rekor Yükselişe Geçecek! Yatırımcısı Şimdiden Tatil Planları Yapmaya Başlasın

REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Sui Network, 4.94 dolarlık mevcut fiyatı ve 14.85 milyar dolarlık piyasa değeriyle dikkat çeken bir diğer kripto varlık. Yakın zamanda 5.35 dolarlık rekor bir seviyeye ulaşan SUI, hızla büyüyen ekosistemiyle adından söz ettiriyor. Özellikle, Grayscale’in yatırım fonlarına dahil edilmesi, Sui’nin kurumsal yatırımcılar tarafından giderek daha fazla benimsendiğini gösteriyor.

Sui’nin toplam kilitli değerinin (TVL) 2 milyar dolara ulaşması, ağın aktif kullanımını ortaya koyuyor. Phantom ve Backpack gibi cüzdan entegrasyonları, kullanıcı deneyimini iyileştirerek daha fazla yatırımcıyı çekiyor. Analistler, Sui Network’ün bu ivmeyi sürdürmesi halinde 2025’te, Solana’nın 2021’deki rallisine benzer bir başarı yakalayabileceğini düşünüyor.