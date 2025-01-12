Tarih Verildi, Rekor Yükselişe Geçecek! Yatırımcısı Şimdiden Tatil Planları Yapmaya Başlasın
Kripto para piyasası, 2024'te yaşanan dalgalı seyirlerin ardından 2025'e umut verici bir başlangıç yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yatırımcılar, piyasanın dinamik yapısını ve yükselen trendlerini yakından takip ederken, uzmanlar 2025’in ilk çeyreğinde 50 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşması beklenen iki altcoin üzerinde duruyor. TRON (TRX) ve Sui Network (SUI) altcoin piyasasında adından söz ettirmeye hazırlanıyor. İşte bu iki kripto varlıkla ilgili öne çıkan detaylar ve uzman görüşleri...
‘50 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR’
Hâlihazırda 0.24 dolar seviyesinden işlem gören TRON, 20.68 milyar dolarlık piyasa değeriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Uzmanlar, TRON’un 2025’in ilk çeyreğinde 50 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşabileceğini öngörüyor. Bu beklenti, TRON’un stablecoin ekosistemindeki liderliği ve artan kullanım oranlarına dayanıyor.
TRON’un TRC-20 ağı, işlem hacmi açısından Ethereum’un ERC-20 ağını geride bırakmış durumda. Düşük işlem ücretleri ve hızlı onay süreleri, TRON’un stablecoin transferlerinde tercih edilen bir platform olmasını sağlıyor. Ayrıca, Binance’de TRX/USDT çiftindeki uzun/kısa oranının 2.63 seviyesinde olması, yatırımcıların TRON’a olan güvenini artıran bir başka faktör olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, TRON’un bu güçlü destekle birlikte 2025’te önemli bir büyüme sergileyebileceğini belirtiyor.
REKOR SEVİYEYE ULAŞTI
Sui Network, 4.94 dolarlık mevcut fiyatı ve 14.85 milyar dolarlık piyasa değeriyle dikkat çeken bir diğer kripto varlık. Yakın zamanda 5.35 dolarlık rekor bir seviyeye ulaşan SUI, hızla büyüyen ekosistemiyle adından söz ettiriyor. Özellikle, Grayscale’in yatırım fonlarına dahil edilmesi, Sui’nin kurumsal yatırımcılar tarafından giderek daha fazla benimsendiğini gösteriyor.
Sui’nin toplam kilitli değerinin (TVL) 2 milyar dolara ulaşması, ağın aktif kullanımını ortaya koyuyor. Phantom ve Backpack gibi cüzdan entegrasyonları, kullanıcı deneyimini iyileştirerek daha fazla yatırımcıyı çekiyor. Analistler, Sui Network’ün bu ivmeyi sürdürmesi halinde 2025’te, Solana’nın 2021’deki rallisine benzer bir başarı yakalayabileceğini düşünüyor.
BİTCOİN’İN DESTEĞİ VE ALTCOİNLERİN YÜKSELİŞİ
Bitcoin’in 90 bin dolar seviyesindeki desteğini korumaya çalıştığı bu dönemde, TRON ve Sui Network, güçlü temel yapıları ve artan benimseme oranlarıyla yatırımcıların radarında. Uzmanlar, bu iki kripto paranın 2025’te yeni zirvelere ulaşma potansiyeli taşıdığını belirtiyor.
Kripto para piyasasındaki bu gelişmeler, yatırımcılar için fırsatları beraberinde getirirken, piyasa dinamiklerini yakından takip etmenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. 2025’in ilk çeyreği, kripto dünyasında büyük dönüşümlere sahne olabilir.
NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi kapsamında değildir.