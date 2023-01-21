Tarih verildi: Memur ve emekliye ek zam iddiası

Öne çıkan zam oranı ise yüzde 15. Yani memur ve emeklinin maaş artışı önce yüzde 25 olarak açıklanmıştı, daha sonra Erdoğan tarafından bu zam oranı yüzde 30'a yükseltildi.

Mart ortasında yüzde 15 daha zammın gelmesi bekleniyor.