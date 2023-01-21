Tarih verildi: Memur ve emekliye ek zam iddiası
Memur ve emeklinin ocak ayı zamlı maaşları hesaplara yatmadan ek zam haberi geldi. İddiaya göre seçim öncesi memura ve emekliye ek zam gelecek.
Emekli ve memurun zamlı maaşlarına yeni bir ilave zam geleceği ileri sürülüyor. Gazetevatan'da yer alan habere göre ek zam için müjdenin mart ortası gibi verilmesi bekleniyor.
Öne çıkan zam oranı ise yüzde 15. Yani memur ve emeklinin maaş artışı önce yüzde 25 olarak açıklanmıştı, daha sonra Erdoğan tarafından bu zam oranı yüzde 30'a yükseltildi.
Mart ortasında yüzde 15 daha zammın gelmesi bekleniyor.
AKP'nin gündemindeki ek zam için yapılan çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor.
EK YÜZDE 15 ZAM GELİRSE EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?
Normal maaş: 5.500 TL
Zam Tutarı: 2.475 TL
Zamlı maaş: 7.975 TL
Zam Oranı: %45