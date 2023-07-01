Tarih verildi: Gram altın 2 bin lira olacak!
Altının gram fiyatı dün 1597 liradan işlem görürken altın almak isteyenler ya da altınını satmak isteyenleri yakından ilgilendiren bir haber kuyumculardan geldi.
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.597 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1.598 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.597 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.625 lira, Cumhuriyet altını da 10.600 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.906 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın hafta boyunca "şahin" tonlu yönlendirmeleri ve açıklanan ekonomik verilerin resesyon endişelerini hafifletmesiyle altının ons fiyatının baskılandığını söyledi.