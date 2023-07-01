Tarih verildi: Gram altın 2 bin lira olacak!

Altının gram fiyatı dün 1597 liradan işlem görürken altın almak isteyenler ya da altınını satmak isteyenleri yakından ilgilendiren bir haber kuyumculardan geldi.

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Tarih verildi: Gram altın 2 bin lira olacak! - Resim: 1

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.597 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1.598 liradan tamamladı.

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Tarih verildi: Gram altın 2 bin lira olacak! - Resim: 2

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.597 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.625 lira, Cumhuriyet altını da 10.600 liradan satılıyor.

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Tarih verildi: Gram altın 2 bin lira olacak! - Resim: 3

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.906 dolardan işlem görüyor.

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Tarih verildi: Gram altın 2 bin lira olacak! - Resim: 4

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın hafta boyunca "şahin" tonlu yönlendirmeleri ve açıklanan ekonomik verilerin resesyon endişelerini hafifletmesiyle altının ons fiyatının baskılandığını söyledi.

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