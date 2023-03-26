Tarih verildi: Cep telefonlarına büyük zam yolda
Düzenleme sonrası cep telefonlarına en az 2 bin 500 TL zam gelecek. Giriş seviyesi cep telefonlarının fiyatı bile 10 bin TL’den düşük olmayacak.
Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ve 2020 yılından bu yana yürürlükte olan gözetim uygulamasında akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı.
Geçen ay Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi.
Tebliğ 28 Mart’ta uygulanmaya başlayacak.
Cumhuriyet gazetesinden Şehriban Kıraç'ın haberine göre artık birim fiyatı 350 doların altında kalan ürünlerin ithalatı için İthalat Genel Müdürlüğü’nden özel gözetim belgesi alınması gerekecek.
İthalatta gözetim uygulaması, ithalattan kaynaklanacak vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla yürürlüğe girmişti. Uygulama ile yerli üreticinin korunmasının amaçlandığı iddia ediliyor.