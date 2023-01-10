Tarih verdi: Altında başka zirveler görülecek

'2023'TE ‘REKOR’ KELİMESİNİ ÇOKÇA DUYACAĞIZ'

Altının 2022’de tam olarak bekleneni veremediğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Posta'ya yaptığı açıklamada “Savaş döneminde hızlı yükselen yatırım aracı, daha sonra parasal sıkılaşma politikaları karşısında sönük kaldı. Aslında uzun zamandır baskılanan bir altın var.