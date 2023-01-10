Tarih verdi: Altında başka zirveler görülecek
Yatırımcıların 'güvenli liman' olarak kabul ettiği altın fiyatları yükselişe geçti; gram altın dün 1.140 lirayla rekor kırdı.
Altın fiyatlarındaki kazanç, geçtiğimiz yıl beklentilerin altında kalsa da yeni yılda uzmanların beklentileri çok farklı.
Özellikle son haftalardaki hareketliliğe dikkat çeken uzmanlar, altın fiyatlarında beklenen yükselişin başladığını ve artık bu seviyelerin altına düşmeyeceğini savunuyor.
GRAM ALTIN REKOR KIRDI
Altının ons (31.1 gram) fiyatı, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artışlarını yavaşlatma sinyali ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) küresel resesyon (durgunluk) beklentisiyle birlikte 1.880 dolara kadar yükseldi. Onsla beraber gram altın da rekor kırarak 1.140 liraya çıktı. Kapalı Çarşı’da ise gram dün 1.153 liradan alıcıyla buluştu.
'2023'TE ‘REKOR’ KELİMESİNİ ÇOKÇA DUYACAĞIZ'
Altının 2022’de tam olarak bekleneni veremediğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Posta'ya yaptığı açıklamada “Savaş döneminde hızlı yükselen yatırım aracı, daha sonra parasal sıkılaşma politikaları karşısında sönük kaldı. Aslında uzun zamandır baskılanan bir altın var.