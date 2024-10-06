Tapusu Olanlar Yaşadı: Bu Kişilerden Vergi Harç Ücreti Alınmayacak

TAPU DEVİR ÜCRETİ NEDİR?

Gayrimenkul satış işlemleri sırasında hem alıcı hem de satıcı tarafından devlete ödenen tapu devir ücretleri, diğer adıyla tapu harcı, gayrimenkulün tapuda beyan edilen satış bedelinin %4’ü olarak hesaplanır. Bu ücret, konut, arazi, arsa, işyeri gibi tüm gayrimenkul satışlarında uygulanır.

2024 yılı itibarıyla tapu harcı, gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcının en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. Tapu harcı, tapuda beyan edilen satış bedelinin %4'ü üzerinden hesaplanır. Bu tutarın %2'si alıcı, %2'si ise satıcı tarafından ödenir. Örneğin, 100 bin TL değerinde bir gayrimenkul için alıcı 2 bin TL, satıcı ise 2 bin TL tapu harcı öder.