Tapusu Olanlar Yaşadı: Bu Kişilerden Vergi Harç Ücreti Alınmayacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde arazi birleştirme işlemlerinde yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Bakanlık, 81 ildeki vatandaşlara yönelik bilgilendirme mesajları göndererek, tapu sahipleri için önemli bir uyarıda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni düzenlemeye göre, hisseli tarım arazilerinin diğer paydaşlara satılması durumunda vergi, harç ve döner sermaye ücretlerinden muafiyet getiriliyor. Ayrıca, mirasa konu olan tarım arazilerinde de, vefat tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılacak intikal işlemleri için vergi ve harç alınmayacak.
Bu bilgilendirme, İl Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla halka duyurulurken, Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de konuyla ilgili detayları vatandaşlara iletti. Yapılan açıklamada, yeni düzenleme ile arazilerin toplulaştırılmasının kolaylaşacağı ve vatandaşların bu işlemleri daha az maliyetle gerçekleştirebileceği belirtildi.
TAPU DEVİR ÜCRETİ NEDİR?
Gayrimenkul satış işlemleri sırasında hem alıcı hem de satıcı tarafından devlete ödenen tapu devir ücretleri, diğer adıyla tapu harcı, gayrimenkulün tapuda beyan edilen satış bedelinin %4’ü olarak hesaplanır. Bu ücret, konut, arazi, arsa, işyeri gibi tüm gayrimenkul satışlarında uygulanır.
2024 yılı itibarıyla tapu harcı, gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcının en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. Tapu harcı, tapuda beyan edilen satış bedelinin %4'ü üzerinden hesaplanır. Bu tutarın %2'si alıcı, %2'si ise satıcı tarafından ödenir. Örneğin, 100 bin TL değerinde bir gayrimenkul için alıcı 2 bin TL, satıcı ise 2 bin TL tapu harcı öder.
Buna ek olarak, tapu işlemleri sırasında 2024 yılı için ortalama 1.300 TL döner sermaye bedeli de tahsil edilmektedir. Bu tutar, gayrimenkulün bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Tapu harcı ve döner sermaye bedeli, alım satım işlemlerinin toplam maliyetini belirleyen önemli kalemler arasında yer almaktadır.